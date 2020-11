'Wado LGTBI+' de Castilla-La Mancha pedirá que la Ley de Diversidad Sexual prohíba las app de "pseudoterapias" que patologizan al colectivo

La Asociación Wado LGTBI+ de Castilla-La Mancha va a solicitar que el Anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGBI, que sigue en proceso de participación pública, recoja la prohibición en todo el territorio regional de anuncios en aplicaciones informáticas (app) de "seudoterapias" curativas que pretenden "reconvertir" a las personas de este colectivo.

Así lo ha indicado el presidente de dicha asociación, Eduardo de Miguel, que ha conversado con Europa Press sobre dicho anteproyecto que, pese a que "llega tarde", considera que es "muy completo", pues abarca la realidad educativa, sanitaria o turística, prestando una especial atención al colectivo trans.

La única demanda que tiene Wado, y que expresará por medio de alegación al borrador del anteproyecto, es la prohibición de esas llamadas "terapias de reconversión" para personas LGTBI en todo el territorio de Castilla-La Mancha que se anuncian en medios de comunicación o través de aplicaciones informáticas.

"Es gente que se hace un perfil falso y se anuncia como sanadores porque consideran que tenemos un problema. Este tipo de seudoterapias no solo patologizan a las personas LGTBI, también incurren en una doble perversión hacia ellas, pues aprovechan la depresión que algunas personas pueden sufrir al no reconocerse en su condición y ser rechazadas por la sociedad. Estos tratamientos, además de no estar avalados científicamente, son una estafa cuanto menos LGTBIfóbica", ha denunciado De Miguel.

Al margen de esta demanda, la Asociación Wado LGTBI valora que la futura ley recoja postergar las intervenciones quirúrgicas a la hora de reasignar sexo en personas intersexuales hasta que finalice el desarrollo de la misma y siempre que no presenten problemas por ello.

Además de destacar el régimen sancionador que contempla el texto ante la vulneración de los derechos de las personas LGTBI, Wado también agradece la voluntad del Gobierno regional de presentarse como acusación popular en situaciones donde estos se hayan quebrantado.

Asimismo, De Miguel ha estimado la obligación de la Administración regional de evitar la discriminación de las personas trans en el entorno laboral, pues se trata del "colectivo más marginado y vulnerable a este tipo de ataques y situaciones", ha lamentado.

Dicho esto, ha reconocido el "claro" compromiso del Gobierno regional para empezar a implantar unidades LGTBI en los hospitales de la región, del tal modo que habrá una por provincia que dirigirá un responsable de endocrinología. Y es que desde esta asociación han denunciado el "mal funcionamiento" de la única unidad que en la actualidad existe en la región y que se ubica en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

"La poca gente que iba era derivada a otras unidades LGTBI de Madrid, Málaga o Valencia", ha denunciado el presidente de Wado, que también ha hecho hincapié en que el borrador del Anteproyecto recoja la creación en cada hospital de un equipo de tratamiento para personas trans, que después de ser valoradas podrán ser derivadas a los centros de referencia que los profesionales especialistas consideren pertinentes.

Sexilio

Gran importancia conceden también desde Wado a que la futura Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGBI sea la primera de España en regular el llamado "sexilio", el que sufren las personas de este colectivo que se ven obligadas a emigrar por razones de orientación sexual e identidad de género.

"Al no ser aceptadas o al estar señaladas en sus pueblos terminan marchándose a la ciudad, que les permite tener mayor anonimato y les otorga cierta protección o una sensación de seguridad", ha detallado De Miguel, que ha indicado que en el caso de Guadalajara existe un "doble sexilio", pues estas personas pasan al Corredor de Henares pero no se quedan en Guadalajara y terminan yéndose a Madrid.

De igual modo, la Asociación LGTBI+ de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por la protección que la futura norma brindará al colectivo, que además de poder acceder a ayudas, contará con un Servicio de Atención Integral para atender a las personas que sufran discriminación o violencia por su condición sexual, "para poder rehacer su vida e iniciar una nueva".

Por todo ello, el presidente de esta asociación, que defiende, reivindica los derechos del colectivo LGTBI+ y visibiliza su realidad, se ha mostrado muy satisfecho con todo lo contenido en el borrador del anteproyecto y ha asegurado que es mucho "mejor" que la Proposición de Ley de Igualdad Social, de Trato y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género que Podemos presentó en la anterior legislatura, cuando aún tenía representación parlamentaria en Castilla-La Mancha, pues considera que el texto de la formación morada registró en febrero de 2019 "se quedaba cojo".