Bono: "Si en el PP de Castilla-La Mancha plantean un homenaje a Cospedal es para que vayan al psiquiatra"

El que fuera presidente de Castilla-La Mancha y líder del partido, José Bono, ha dicho que el XII Congreso Regional del PSOE que se celebra este fin de semana en Toledo “es un congreso de tranquilidad, de satisfacción y de impulso” y en este sentido, abundaba, “no tengo la más mínima duda de que las encuestas que se están publicando coinciden con una percepción, al menos la que yo tengo, de que después del paréntesis lamentable que tuvimos con el retroceso en la época Cospedal, Emiliano García-Page ha puesto a la región en órbita”.

Bono ha dicho que García-Page, “un amigo y un hermano”, lleva al cónclave socialista castellanomanchego “con los deberes hechos”, aunque reconocido que le “preocupan”, con matices, las próximas elecciones autonómicas de 2023.

“Le mentiría si le dijera que lo de ganar las elecciones no me preocupa. A quien no le preocupe, las pierde. No es un menester despreciable. Quien cree en sus ideas, lucha para que los ciudadanos le den el apoyo”.

Y en este punto se refería al actual presidente regional. “Page representa el progreso de esta tierra. Estoy firmemente convencido. ¿Quién quiere que venga Cospedal a gobernar? No lo quiere ni el PP”.

Se ha referido, sin citarle, a las palabras de quien fuera uno de sus rivales en las urnas antaño, el ex alcalde de Toledo, Agustín Conde, que esta semana reivindicaba a Dolores de Cospedal. “Escuché que plantean un homenaje. Si son capaces definitivamente tienen que ir al psiquiatra. No es posible”. Ni una sola alusión al actual presidente del PP regional, Paco Núñez, que a mediados de noviembre revalidará previsiblemente el cargo al ser el único candidato que se ha presentado a renovar la Presidencia popular en el Congreso Regional previsto en Puertollano.

“Podemos estuvo y se fue porque esta no es región de odio social”

También se ha referido al papel de Podemos en Castilla-La Mancha. “Estuvo y se fue porque esta no es una región de odio social, ni de radicalidad insultante para el que no piensa como uno. Nosotros tenemos un modo de pensar, pero no odiamos a nadie. Somos una izquierda moderna, democrática alejada de planteamientos populistas que no nos van”, zanjaba.

Sobre Ciudadanos ha dicho desconocer “si quiera si ya hay diputados. Creo que los hay, pero en trance de desaparecer. No es exagerado decir que percibo como algo real y no propaganda que la alternativa de progreso se llama PSOE que en Castilla-La Mancha representa Emiliano García-Page”.

"Vox es otra desgracia más para el PP"

No ha citado a Vox, con posibilidades de entrar en el Parlamento castellanomanchego según las encuestas, hasta que los periodistas le han preguntado. “Es otra desgracia más para el Partido Popular. Parece que les ha mirado un tuerto, pero se lo han buscado ellos”.

Ha recordado que “Vox siempre estuvo en el PP y ahora se diferencia como opción electoral distinta. No me gusta que sea así. Al PP imagino que tampoco, pero las cosas son como son y cada uno tiene que sufrir las consecuencias de sus propias torpezas. El PP ha cometido las suficientes como para hacernos soportar al resto de los ciudadanos un radicalismo extremista en la derecha que, francamente, a muchos ciudadanos les incomoda y les asusta”.

En sus palabras, también un cierre de filas con el Gobierno de España, cuando los periodistas le preguntaban por las relaciones PSOE-Podemos. “La salud de los gobiernos no se mide en los hospitales, sino en las urnas, más que en las encuestas. No encuentro más que motivos de satisfacción en un gobierno que preside Pedro Sánchez, que tiene éxito, que cumple con sus compromisos y que supera dificultades llamativas: la pandemia, la crisis, la subida del gas y del petróleo. La salud que observo es digna de ser puesta en valor”, concluía.