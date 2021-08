La "carretera al infierno" de la despoblación: el pueblo de Cuenca en el que "se conduce por la izquierda"

Hay un pueblo de Cuenca en el que "se conduce por la izquierda". Al estilo inglés. Al menos es lo que dicen los vecinos de Casas de Garcimolina, en la Serranía Baja conquense, una de las zonas de España más afectadas por la despoblación. La culpa la tiene la carretera CUV 5003. Hay que evitar los baches en esta vía que discurre por la comarca de Moya y que comunica Salvacañete y Landete a través de pueblos como Algarra, El Cubillo, Santo Domingo de Moya o Casas de Garcimolina. Es la pescadilla que se muerde la cola: con malas comunicaciones, menos ganas de vivir en el pueblo.

Castilla-La Mancha acaba de aprobar una pionera Ley de Despoblación que en su artículo 69 recoge, expresamente, que "los instrumentos de planificación de las infraestructuras de transporte, incluirán programas específicos que garanticen la accesibilidad a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, mediante el acondicionamiento de la red existente y su adecuado mantenimiento, conservación y explotación". Claro que la ley es reciente y, además, este aspecto se pierde en un mar de competencias (los titulares de las carreteras van desde el Estado, la comunidad autónoma o las diputaciones). Por otro lado, la estrategia que va a desarrollar la ley tampoco se espera para antes de final de año.

"La carretera es un símbolo del abandono de los pueblos"

A la vista de lo que ocurre en esta zona, la tarea es ingente en cuanto a infraestructuras de transporte. Este martes los vecinos de estos municipios de Cuenca se han concentrado en los Huertos de Moya, el punto de la vía donde, dicen sus habitantes “termina la carretera nueva y empieza el infierno”.

Es una movilización que califican de "histórica" tras un primer intento en la Semana Santa de 2020 frustrado por la pandemia. Llevan una década pidiendo el arreglo total de una vía cuyo estado es "lamentable".

Anabel Blas, portavoz de la Asociación de Mujeres 'El Sabinarejo', uno de los colectivos participantes explica que "llevamos más de diez años esperando que se arregle. Lo único que hacen es poner parches pero no la hacen nueva. Los parches terminan convirtiéndose en parches. La carretera es una patata".

No es el único problema que agudiza la sangría demográfica en la zona. "Nuestros pueblos no solo están unidos por la carretera, sino que nos unen los mismos problemas y demandas. Falta de cobertura telefónica, mala conexión a internet, pocos habitantes, población envejecida o sensación general de abandono son solo algunos ejemplos".

Para Anabel Blas, el estado de la carretera "es un símbolo del abandono que sufren estos pueblos" afectados por la despoblación. "Ya sabemos que no es una carretera importante pero es la única que tenemos". Por ella circulan todos los días el autobús del colegio, con los pocos niños que quedan, el correo, el panadero, el coche de línea... "Hemos de utilizarla y en su estado, en un año te has cargado el coche. No hablo ya de cuando hay nieve o hielo", lamenta.

Todos la utilizan para llegar a poblaciones que, en algunos casos no pasan de la veintena de habitantes. "Los políticos solo se acuerdan de la despoblación cuando hay elecciones y necesitan los cuatro votos del pueblo. En la práctica, lo sencillo, que es tener una carretera en condiciones, no lo tenemos. Y no hablemos ya de cuestiones como tener un pediatra, por ejemplo. Desde luego una familia joven no se va a venir a vivir aquí cuando el más cercano está a una hora en coche. Es un suma y sigue. No pueden hablar de solucionar la despoblación cuando hay tantas carencias", lamenta esta vecina de Casas de Garcimolina.

La Diputación pide "paciencia"

La Diputación de Cuenca ha salido al paso de la movilización y pide "paciencia" a los vecinos de estos pueblos porque, dice, "se está trabajando en mejorar la seguridad de la CUV-5003 que une las localidades de Salvacañete y Landete, hasta el momento ha llevado trabajos de refuerzo y renovación en 13,6 kilómetros y tiene proyectados e incluso llevadas a cabo expropiaciones en otros 11,5 kilómetros". Eso supone, según indica la Institución provincial, "más de un 75 por ciento de los 33 kilómetros que tiene esta vía".

En concreto, el Servicio de Carreteras ha llevado a cabo un refuerzo del firme entre los municipios de Salvacañete y El Cubillo y tiene proyectada la continuación de esta vía hasta Algarra, por el otro extremo de la vía. Ha invertido 1,5 millones de euros en la variante que une Landete y Huertos de Moya y tiene también el proyecto entre Huertos de Moya y Santo Domingo de Moya. De hecho, añade, en un comunicado, en las próximas semanas se llevarán a cabo los trámites para las expropiaciones de este tramo.

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Obras, Francisco López, asegura que “estamos trabajando en mejorar la Red Provincial de Carreteras y somos conocedores de las situaciones que hay en la provincia” pero recuerda que una inversión "tan importante" requiere hacerlo por fases, "debido a que los trámites administrativos y los presupuestos actúan como factores limitantes".

López reclama "comprensión" a la ciudadanía, ya que “llevamos dos años de legislatura, con una pandemia de por medio, y son muchas las necesidades que tienen los 1.500 kilómetros de carreteras de la Red Provincial y los 238 municipios conquenses”.

De hecho, el diputado de Obras dice estar "satisfecho con el trabajo que se está sacando adelante". Alude a los presupuestos de este año que recogen 15,5 millones de euros a carreteras, a los que hay que sumar los 4 millones de euros que se aprobaron de forma extraordinaria a través de los remanentes de tesorería, “una apuesta muy importante de esta Institución para hacer frente a las necesidades que tiene la provincia”.

Una explicación que no le sirve a los vecinos. "Se van arreglando trozos y el nuestro nunca llega", asevera Anabel Blas. "Llevan muchos años diciendo que sí, que sí, que lo van a arreglar pero en la práctica nunca llega y lo de hoy era una forma de visibilizar el problema. Los alcaldes nos apoyan pero llegan hasta donde llegan".

"Se está trabajando para diseñar por primera vez un Plan Integral de Carreteras que planifiquen las intervenciones provinciales de una forma ordenada y atendiendo a los criterios de necesidad" Francisco López — Vicepresidente de la Diputación de Cuenca y responsable del área de Obras

El vicepresidente también ha querido señalar que desde la Diputación de Cuenca se está trabajando para diseñar por primera vez “un Plan Integral de Carreteras” que planifiquen las intervenciones provinciales de una forma ordenada y atendiendo a los criterios de necesidad. López está convencido de que esta proyección a medio y largo plazo va a servir para “tranquilizar a los vecinos y vecinas” debido a que mejorará la forma de trabajar de este servicio.

"Sabemos que se va a hacer, lo que no sabemos es cuándo", replica Anabel Blas. "Tenemos ganas de pelear. Sabemos que nos toman el pelo. Haremos lo que haga falta si esto sigue así".