Castilla-La Mancha llegará este miércoles al medio millón de dosis inoculadas, casi un tercio de la población vacunable

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy que este miércoles 14 de abril se llegará al medio millón de dosis inoculadas contra la COVID-19. Eso supone llegar a casi un tercio de la población vacunable, que supera los 1,7 millones de castellanomanchegos.

Según los datos facilitados el lunes por el Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha ha inoculado el 89,1% del total de dosis recibidas y ha llegado a 483.319 personas.

Según este mismo balance, en la región ayer había 331.109 personas vacunadas con una dosis y 152.210 con la pauta completa (las dos dosis necesarias, de acuerdo a los tipos de vacunas disponibles hasta la fecha).

Además, y según ha asegurado García-Page, el jueves "Castilla-La Mancha llegará a tener más gente vacunada con las dos dosis, que casos hemos tenido a lo largo de toda la pandemia". El número acumulado de contagios desde el inicio de la pandemia es 178.849 en la región.

Una situación que, resaltaba, se va a repetir en el conjunto del país que, ha dicho, se encuentra ya dentro de lo que ha calificado “de cuarta ola que no será como la tercera. Quizá no sea tan intensa, pero puede ser más larga”, advertía, para destacar que las medidas que se están tomando son "muy homogéneas", en particular en cuanto a la movilidad.

¿Cómo está la vacunación por rango de edades en Castilla-La Mancha?

Según los datos del lunes facilitados por el Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha ha vacunado al 95,6% de los mayores de 80, a pesar de los mensajes del Ejecutivo regional que repiten, desde el viernes, que este colectivo está ya inoculado con la primera dosis al cien por cien. Según esos mismos datos, todavía quedan personas por recibir la primera dosis hasta completar el total de 135.194 personas mayores de 80 años que viven en la región. Entre este colectivo, algo más de 53% ya tiene la pauta completa, y por tanto la inmunización.

Después, un 27% de personas entre 60 y 69 años han recibido ya al menos una dosis. Se ha inoculado a 59.944 castellanomanchegos de esas edades del total de 218.444 que habrán de recibirla.

En cuanto a los ciudadanos entre 70 y 79 años, considerados también vulnerables, la vacunación está menos avanzada. 16.386 han recibido ya una dosis (10,3%) y están incluso por debajo del porcentaje de vacunación que ya tienen los de 50 a 59 años. En Castilla-La Mancha ya ha sido vacunado un 14,6% de los que se encuentran en ese rango de edades.

Por otro lado, hay un 10,5% de personas con al menos una dosis en las edades entre 25 y 49 años, un 3,9% de los que tienen entre 18 y 24 también han recibido su primera dosis y tan solo un 0,2% de jóvenes de 16 o 17 años han recibido una dosis de la vacuna.

Salvo en el colectivo de mayores de 80 años, en el resto la pauta completa de vacunación (las dos dosis con AstraZeneca, Pfizer o Moderna) no llega al 7%.