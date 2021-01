Castilla-La Mancha reconoce una "ligera duda interpretativa" sobre la vacunación en las viviendas tuteladas y asegura ceñirse a la estrategia nacional

Castilla-La Mancha todavía no ha comenzado a vacunar en las viviendas tuteladas de la región. Así lo ha confirmado la consejera portavoz, Blanca Fernández, quien ha asegurado que el criterio de prioridades responde a la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad ( la última actualización es del 21 de enero) que cuenta con el "consenso" de las comunidades autónomas y que ha sido aprobada por "un grupo de expertos que saben cómo priorizar a los colectivos".

Así ha respondido la portavoz regional a las críticas de Izquierda Unida y en concreto del alcalde de La Toba (Guadalajara) que tachaban de "incierta" la afirmación de la Junta de Castilla-La Mancha de que ya se han puesto las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 en todos los centros socio-sanitarios, cuando en realidad no ha llegado a las viviendas tuteladas que "también son centros socio-sanitarios".

Javier Cantero, alcalde de un pequeño municipio que no llega a los 100 habitantes pedía explicaciones al Gobierno regional y mostraba su preocupación por la situación en este tipo de centros ante el avance de la pandemia tras las Navidades.

Hoy, desde el Gobierno regional respondían de forma tajante: "Recomendaría tanto a IU como a este alcalde y a cualquiera que se lea la estrategia nacional porque, si no, podemos confundir a la población".

La portavoz ha explicado que las personas mayores que viven viviendas tuteladas "son objetivo prioritario de la fase 1 de vacunación y así consta en la estrategia nacional", y en concreto en los grupos 3, 4 y 5 de esa primera etapa.

También ha justificado no haber llegado hasta ese punto porque "todavía no hemos vacunado a todo el personal sanitario"- esperaban haber terminado con la primera dosis la semana pasada- y eso, ha dicho, "no es porque no llevemos un ritmo magnífico, que lo llevamos, sino por las razones que todos ustedes conocen. Las dosis de vacunas que nos llegan, son las que nos llegan".

En este sentido ha asegurado que se terminará con el personal sanitario para después continuar con el resto de grupos prioritarios, entre los que se encuentran las viviendas tuteladas.

Fernández ha pedido "tranquilidad" porque, reiteraba, "tenemos claro que las personas más vulnerables son los mayores" pero, "Castilla-La Mancha está cumpliendo escrupulosamente la estrategia nacional, sin escándalos de ningún tipo como lamentablemente hemos visto en otras comunidades autónomas", en alusión a quienes se han vacunado cuándo no les correspondía.

Camacho: "Se ha completado la vacunación en centros residenciales, la duda es si las viviendas tuteladas lo son. La idea es que no"

Sin embargo, ayer mismo, el director general de Salud Pública, Juan Camacho, también se refería a esta cuestión aunque sin tanta precisión y poniendo en duda la prioridad de las viviendas tuteladas en el orden de vacunación.

Sin entrar, dijo, en las cuestiones particulares de un determinado municipio como es La Toba, señalaba a preguntas de los periodistas, "a día de hoy lo que hemos hecho y seguiremos haciendo es ir acordes a la estrategia nacional", pero reconocía dudas.

"Se ha completado la vacunación en centros residenciales, la duda es si las viviendas tuteladas lo son. La idea es que no. Se vacunarán dependiendo de las circunstancias. Entiendan que los grandes dependientes de nivel 3 se van a vacunar en el grupo 4 de esta primera etapa, e incluso detrás de otros profesionales sanitarios. Habrá personas que residan en estas viviendas tuteladas que estén en este caso. Habrá otras que no",

Sin embargo, añadía, "otra cosa son los trabajadores que dan servicio a estas viviendas, que efectivamente aparecen en la estrategia y se incluyen en el grupo 3 o 4 de esta primera fase. Hay una ligera duda interpretativa pero son grupo 3 o 4".

Camacho también recordaba que "todavía no se ha completado" la vacunación en los grupos 1 y 2. La estrategia nacional se refiere a quienes integran estos grupos de esta forma: " Grupo 1, residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y grupo 2, personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario".

"Existe la instrucción de que hasta que no se completen esos dos primeros grupos, no se comience con los grupos 3 y 4".

Esos grupos, los siguientes en prioridad son "otro personal sanitario y sociosanitario", en el grupo 3, y "personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas", en el grupo 4.

Juan Camacho también explicaba que "se va a vacunar a los profesionales del cuidado, incluidos los de las casas tuteladas, dentro de la primera etapa, pero los residentes se va a intentar adelantar todo lo posible, igual que ya les adelanto que dentro de la estrategia se contempla el solapamiento de la segunda etapa que comenzaría por los mayores de 80 años pero siempre de acuerdo a la disponibilidad del número de dosis de vacuna", y eso, insistía, "está siendo a día de hoy el principal cuello de botella".

¿Qué son las viviendas tuteladas de mayores?

Este es uno más de los recursos asistenciales a mayores en Castilla-La Mancha. Se destinan a personas mayores de 60 años que que pueden tener dificultades físicas, psíquicas o sociales pero que mantienen una autonomía personal suficiente y reciben asistencia socio-sanitaria.

"La convivencia se realiza en un grupo pequeño de personas en situaciones similares. Se requiere no padecer enfermedad que suponga riesgo grave para la salud de los demás residentes y colaborar en conseguir una convivencia aceptable", según explica la Consejería de Bienestar Social de la Junta en su página web donde aparece un listado de este tipo recurso.

Según esos datos, hay 154 viviendas de mayores en la región y muchas de ellas constan de 10 habitaciones. Hay nueve en Albacete, 35 en Ciudad Real, 61 en Cuenca, 34 en Guadalajara y 15 en Toledo.