CCOO pide a Educación revisar el protocolo COVID en las aulas de Castilla-La Mancha: "Fue elaborado antes de la quinta ola"

CCOO-Enseñanza Castilla-La Mancha ha pedido a la Consejería de Educación que revise el protocolo a aplicar en las aulas de cara al curso 2021-2022 porque "se aprobó en junio, cuando la cuando la incidencia de la pandemia era mucho menor que en esta quinta ola y, sobre todo, antes de que surgiera la variante Delta con todo su potencial infectivo". En este sentido, el sindicato incide en la necesidad de "tener en cuenta que los epidemiólogos y los pediatras advierten del riesgo de la Delta en las aulas mucho más contagiosa y posiblemente con mayor transmisibilidad que sus predecesoras".

"Creemos necesario volver a revisar el protocolo, añadiendo o reforzando en su caso las medidas que sea necesario extremar", explican en un comunicado el día antes de la celebración de la Mesa Sectorial en la que se va a pedir "información detallada" sobre la organización del nuevo curso escolar.

“La consejera tiene mañana la oportunidad y la obligación de ratificar ante los representantes de sus trabajadores/as el mensaje de confianza y prudencia que trasladó la semana pasada a la comunidad educativa”, señala Ana Delgado, secretaria general de CCOO-Enseñanza en la región.

“Valoramos el compromiso explícito de mantener las contrataciones de refuerzo realizadas el curso pasado, pero queremos conocer su distribución centro a centro y dejar abierta la posibilidad de aumentar el número de contratos si fuera necesario. Y queremos también repasar y revisar el protocolo preventivo frente a la COVID, dado que fue elaborado antes de la eclosión de la quinta ola y de la aparición de la variante Delta”, apunta Delgado.

El sindicato señala que, año y medio después de la declaración del estado de alarma frente a la COVID-19 "afrontamos el inicio de un nuevo curso escolar manteniendo medidas sanitarias restrictivas: pese al buen ritmo de la vacunación, el coronavirus sigue presente entre nosotros y en constante evolución, con nuevas cepas y variantes más contagiosas, lo que obliga a los gobiernos a avanzar con prudencia en el objetivo de volver a la plena normalidad".

CCOO cree que el objetivo "irrenunciable" es recuperar la presencialidad en las aulas porque "la enseñanza no presencial en los meses más duros de la pandemia dejó descolgados a los sectores más vulnerables y desconectados del alumnado. La experiencia mostró la brecha digital existente y reafirmó la importancia de la presencialidad en todas las etapas educativas". Sin embargo, aclara la sindicalista, "la vuelta las aulas no puede realizarse sin plenas garantías sanitarias”.

"Un número suficiente de profesionales"

No solo cree necesario mantener las medidas preventivas básicas como el uso de mascarillas y geles, ventilación, limpieza y desinfección; sino que calificad de "imprescindible" limitar el número de alumnos/as por aula. "Eso solo es posible contando un número suficiente de profesionales".

“La semana pasada, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, anunció que hay que abordar el nuevo curso con ‘confianza y prudencia’ y que para ello se aplicarán protocolos establecidos y se mantendrán las mismas cifras de contrataciones del curso pasado.

Respecto al mantenimiento de las contrataciones de refuerzo, unas 3.000 por lo que respecta al personal docente y algo menos de 200 entre no docentes, dice Delgado que en el sindicato "queremos no solo confirmar las cifras; sino también conocer su distribución, que, previsiblemente, será diferente a la del curso anterior y que en todo caso debe adecuarse lo mejor posible a las necesidades de todos y cada uno de los centros educativos. En ese sentido, tampoco podemos descartar que no baste con mantener las cifras del año pasado y sea preciso incluso incrementarlas".