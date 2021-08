Consuegra Medieval celebra su 25 aniversario con menos escenas y espectadores pero con “mucha ilusión”

La flexibilización de las restricciones por la pandemia está permitiendo recuperar en los últimos meses algunos de los eventos que el año pasado tuvieron que ser cancelados para frenar la propagación del virus. Es el caso de Consuegra Medieval, un festival declarado de interés turístico regional que celebra este año su 25 aniversario del 13 al 15 de agosto.

Será una “edición muy especial” adaptada a las medidas que siguen en vigor por la COVID-19 y que ha hecho suprimir escenas de los espectáculos en el interior del castillo o reducir los grupos de visitantes, según indicó el alcalde de la localidad toledana, José Manuel Quijorna, durante la presentación del mismo en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en la que también intervino el coordinador de la Oficina de Turismo de Consuegra, José Manuel Perulero.

Ambos agradecieron la labor que desempeña la Asociación Batalla Medieval Consuegra, que cumple un cuarto de siglo desde su nacimiento, y dieron paso después a algunos de los actores y actrices, miembros de este colectivo, que participan en las representaciones que llevan a cabo para conmemorar este hecho histórico entre las tropas del ejército castellano-leonés, bajo el mando de Alfonso VI, y las tropas almorávides del general Muhamad ben-al-Hach.

“Es un reto hacerla este año en estas condiciones, principalmente para garantizar la seguridad. Para nosotros es muy importante, no podemos permitirnos el lujo de dejar otro año en blanco. Hemos puesto mucho esfuerzo y dedicación para que esta edición tenga lugar”, aseveró Quijorna, que dio cuenta de algunas de las novedades que incorpora este año Consuegra Medieval.

En este sentido, han diseñado el traslado del campamento almorávide al interior del castillo, que habitualmente se ubica en las ramblas del río Amarguillo, y también se han suspendido los desfiles callejeros para evitar aglomeraciones. Sí se instalará el mercadillo medieval, aunque con un menor número de puestos, habrá buses lanzadera a los espectáculos y se mantendrá la celebración de ‘As Satrany’.

En ella se recrea la Batalla de Consuegra en la plaza de toros encima de un ajedrez gigante, donde se escenifica cómo el 15 de agosto del 1097 Diego Rodríguez Díaz de Vivar, único hijo varón del Cid, se enfrenta con las tropas del rey castellano Alfonso VI a las almorávides. Un episodio que concluye con la derrota de las tropas castellanas y la muerte de Díaz de Vivar.

Habrá la mitad de actores y actrices: “Estamos deseando actuar”

El actor y guionista de la obra, Urbano Jiménez, que será galardonado este año por su relevante papel en este evento, señaló que están “deseando” poder volver a recrear estas históricas escenas en el interior del castillo, pues el año pasado se quedaron “con la miel en los labios” tras haber ensayado “con mucha ilusión”.

“Para nosotros es una alegría impresionante poder reeditar Consuegra Medieval”, apuntó Jiménez, que indicó que este año, debido a la supresión de varias escenas en algunos espacios del castillo de menores dimensiones y sin ventilación, habrá menos actores y actrices. Habrá aproximadamente un centenar, cuando habitualmente participan entre 200 y 250 personas.

Grupos más reducidos

En concreto la visita dramatizada en el castillo tiene una duración de dos horas, y podrán verla grupos de 20 personas, que entrarán al recinto cada 20 minutos. “Esto permite que el servicio de limpieza pueda trabajar entre grupo y grupo. Los autobuses también se van a higienizar entre viaje y viaje”, expuso el coordinador de la Oficina de Turismo, que calculó que habrá pases para 560 personas en el castillo mientras que para el otro evento, ‘As Satrany’ -que dura una hora y media-, podrán congregarse unas 750 personas.

“Estamos lejos de las casi 10.000 personas que vinieron en 2018 o 2019. A lo mejor la COVID-19 nos enseña que no hay que trabajar tanto en volumen sino en calidad, en dar mejor servicio”, agregó Perulero, que no obstante confía en que el mercado medieval, la hostelería o los alojamientos del municipio recuperen este fin de semana parte de la actividad que no pudieron tener el año pasado.

Compartir la entrada "Consuegra Medieval celebra su 25 aniversario con menos escenas y espectadores pero con “mucha ilusión”"