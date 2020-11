La ciudad de Toledo vuelve a abrir este jueves el interior de bares y restaurantes

Apenas 15 días después de que la Consejería de Sanidad reforzará las medidas de nivel 3 en Castilla-La Mancha con el cierre interior de bares y restaurantes en los municipios en los que estuvieran decretadas estas restricciones -como es el caso de Toledo-, la capital regional volverá a contar con medidas de nivel 2 desde este jueves, 26 de noviembre, y, por lo tanto, el sector de la hostelería podrá atender en las mesas instaladas dentro de sus locales, aunque no en la barra.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Milagros Tolón, en una rueda de prensa en la que ha valorado la adopción de medidas de nivel 2 –prorrogadas este miércoles a su vez en toda la región, excepto los municipios que tengan vigentes las de nivel 3- por parte de la Consejería de Sanidad en la ciudad tras tres semanas de aplicación de las restricciones de mayor nivel.

“Seguimos luchando contra la pandemia. La gestión de la crisis sanitaria va en la buena dirección”, ha señalado Tolón que, no obstante, ha subrayado que la adopción de medidas menos restrictivas “en ningún caso debe ser una relajación en el compromiso de seguir cumpliendo todas las medidas que nos marca la autoridad sanitaria”.

En este sentido, aunque no ha ofrecido datos sobre la evolución de la pandemia en Toledo, donde según las cifras registradas entre el 2 y el 15 de noviembre se detectaron un total de 557 casos, lo que supuso una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 656,27 casos/100.000 habitantes, sí ha indicado que se han reducido los contagios.

“Pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona la ciudad y la pandemia, ganando tiempo al virus mientras sabemos que la vacuna está a la vuelta de la esquina. Es importante no dar pasos atrás”, ha agregado Tolón, que ha avanzado que este año no habrá Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad debido a la pandemia y que las tradicionales migas “no serán como años anteriores” ya que hay que evitar las aglomeraciones de personas.

En este sentido, ha señalado también que las zonas infantiles ubicadas en espacios públicos seguirán precintadas “por prevención”. “Si la pandemia evoluciona favorablemente estamos deseando poder abrirlas pero por precaución pensamos que es mejor mantenerlas así”, ha agregado.

Medidas de nivel 2

Tolón ha recordado que a pesar de la relajación de las restricciones, las medidas de nivel 2 tampoco permiten abrir las barras de los establecimientos hosteleros y que el aforo máximo en su interior será del 50% respecto a la capacidad que tengan, mientras que en las terrazas se eleva al 75%. El resto de medidas son las siguientes.