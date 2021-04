Las nuevas medidas "no son vaivenes", defiende el Gobierno: "La incidencia no tiene nada que ver con la ola navideña"

La portavoz de Gobierno ha explicado la decisión de "relajar" medidas contra el coronavirus en Castilla-La Mancha, explicando que tanto la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días se mantiene por debajo de la media nacional. Esto, a pesar de reconocer que en la última semana "hemos crecido", por lo que "debemos seguir siendo prudentes", señaló Blanca Fernández. "Hemos relajado medidas, desde la prudencia y la responsabilidad".

La consejera portavoz ha señalado que se debe prestar atención a la incidencia acumulada, pero que también es "más importante si cabe" monitorizar los datos de hospitalización. "La vacuna es algo nuevo, de lo que no disponíamos hace semanas. Entendemos que las vacunas se notarán en las hospitalizaciones y se debe tomar en cuenta para las medidas", señaló la consejera. En este sentido, aseguró que hay 65 personas en Unidades de Cuidado Intensivo y más de 360 personas en cama convencional. "Nos preocupa muchísimo", aseguró Fernández.

Sin embargo, continuó, "no tiene comparación con las 1105 y las 1632 que había el 25 de enero, o las 242 que hubo en febrero en las UCI de la región". En este sentido, señala que las medidas se han modulado "también en relación a los datos hospitalarios" y recordó que en enero se tomaron decisiones "muy duras" como la de cerrar perimetralmente cada uno de los municipios de la región, medidas que "consiguieron que se bajase la incidencia acumulada de más de 1000 a 50 casos por cada 100.000 habitantes".

"Estamos en otro contexto, pero lo que prima es la preservación de la salud pública y la vida, como hemos dicho siempre", continuó Fernández que insistió en que la relajación de las medidas se hacen desde la prudencia y la responsabilidad. "Fuimos muy prudentes con Semana Santa y nos temíamos que la cuarta ola fuera dura", explicó. Sin embargo, al ver que la evolución de las Unidades de Cuidado Intensivo y la mortalidad "no es tan negativa como nos temíamos" y la incidencia acumulada no tiene "nada que ver" con lo ocurrido en la ola navideña, "pecando de prudentes" se ha decidido relajar las medidas. "No son vaivenes, es acomodarse a la realidad epidemiológica", concluyó Fernández.

En cuanto a la vacuna Janssen, la portavoz ha señalado que ya llegarán más de 6.000 dosis, por lo que fue "un acierto" autorizar el gasto en logística para la distribución de la vacuna.