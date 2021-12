Emiliano García-Page advierte: “No nos jugamos las Navidades, nos jugamos el 2022”

"El COVID ha conseguido que nos juntemos todos y que intentemos aparcar la política malentendida, la trinchera política y partidista. Este es un asunto que debe ser de interés general", recalcó Emiliano García-Page tras la XXV Conferencia de Presidentes, celebrada telemáticamente y donde se acordó, entre otras cosas, volver a reinstaurar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. El presidente regional ha sido muy insistente en que la ciudadanía se está comportando de buena manera y ha agradecido la responsabilidad, aunque ha pedido un poco más, "si se puede".

"No nos jugamos las Navidades, nos jugamos el 2022", recalcó. De todos modos, quiso reclamar que las fiestas se celebren con prudencia, aunque "la mayoría está respondiendo bien, mayoritariamente". Igualmente, recalcó que las medidas serán "ajustadas y proporcionadas" en relación al nivel de incidencia en la comunidad autónoma. "No vamos a tomar medidas adicionales a las del Gobierno de España, no nos planteamos más restricciones pero sí podemos decir que si no hay prudencia, obviamente las restricciones vendrán obligadas a la vuelta", advirtió.

Admite que la Atención Primaria está congestionada

Por otro lado, el presidente regional ha recordado que hoy se para el virus "antes de que llegue a los hospitales" y que es por es que la Atención Primaria está más congestionada. "Lo importante es que no lleguen en estado de gravedad a los hospitales", afirmó. Por otra parte, señaló que el comportamiento está "siendo ejemplar" y por delante de "muchos países que se consideran líderes y son más avanzados". Esto, recalcó, se debe al comportamiento ciudadano y también a de la sanidad pública.

Por otro parte, García-Page reclamó que se necesita "más rapidez" para tomar "decisiones difíciles pero indispensables. "La realidad es que en la comunidad autónoma planteamos varias decisiones y todas han sido aceptadas unánimemente", señaló. Entre ellas, el uso generalizado de la mascarilla, "sin que nadie vea ningún tipo de contradicción". "Es una medida mínima, sencilla y casi secundaria, porque la mayoría de la gente la usa sin que sea obligatorio".

Por otra parte, el presidente de Castilla-La Mancha se ha comprometido a poner todas las vacunas que lleguen a la región desde Europa y del Gobierno de España en 48 horas. "No van a faltar vacunas, tenemos muchos trabajadores públicos dispuestos a aplicarlas y es la medida más eficaz de la que podamos plantear. Nadie entendería que nos viéramos hoy en un contexto similar hace un año". También explicó que "no vamos a pedir que se encierren si tienen la dosis completa de la vacuna". En Castilla-La Mancha, afirmó, se mantienen cinco mil personas contratadas "extraordinariamente" por la COVID y se realizan "miles y miles de llamadas" de manera diaria para la tramitación de si las personas deben confinarse o no.

"Tenemos cinco veces menos repercusión hospitalaria por el virus que hace un año. El esfuerzo activo me obliga a ser coherente. Cuando he tenido que dar un golpe en la mesa, lo hemos dado y la gente lo ha entendido casi unánimemente", aseguró. García-Page defendió que las medidas actuales están funcionando, aunque en una semana se ha convocado una comisión especial de salud pública por si acaso hubiera que responder "de emergencia ante un cambio en la tendencia". "Pido mucha responsabilidad, la que se está teniendo y si podemos, más. Es muy importante, nos merecemos todos un año mejor. El 2022 va a ser muy bueno en muchos sentidos", afirmó.

Finalmente, señaló que estaría dispuesto a aprobar una "certeza jurídica" para avalar la aplicación de distintas restricciones en las comunidades con peores incidencias, "no en todo el territorio". Sin embargo, también defendió que se debe apostar por más medidas positivas. "La clave finalmente está en la movilidad y hay que reconocer de oficio que las decisiones que tomemos localmente son como tiritas frente a una grave enfermedad".