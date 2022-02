Las familias de las personas fallecidas en la residencia Elder no se rinden ante el archivo del caso por parte de la Fiscalía

Las familias de las víctimas de la Residencia Elder durante los primeros meses de pandemia no se rinden. A pesar de que la Fiscalía de Castilla-La Mancha coincidió con la de Ciudad Real en el archivo del proceso del director del centro, José Manuel Sampedro, los abogados que llevan el proceso recalcan que todavía está pendiente un recurso contra estas decisiones. Y, luego, señala el equipo de abogados, quedan alternativas como recurrir al Tribunal Supremo.

La Fiscalía regional decidió el sobreseimiento de las actuaciones al constatar que no había "ilícito penal alguno". "Se ha recurrido el auto de archivo de la Audiencia Provincial; desde la Fiscalía dicen que no quieren que se abra la causa, pero todavía no sabemos nada del recurso de apelación que todavía puede ir al Tribunal Supremo", explican los abogados. Desde las familias, señalan que todavía se debe esperar, pero que el objetivo final es el de ir a juicio para esclarecer lo que ocurrió.

Más de 70 personas fueron las que murieron en la primera ola de la pandemia en la residencia Elder en Tomelloso. A pesar de ello, la Fiscalía decidió decretar el sobreseimiento de las actuaciones, tras haber incoado diligencias previas en base a la denuncia de los familiares de seis de las personas fallecidas. "La denuncia, resumidamente, venía a manifestar que la responsabilidad del fallecimiento de un total de 75 personas en el centro Elder recaía en la actitud omisiva del director, dirigiéndose el escrito igualmente contra el patronato de dicho centro residencial como responsable civil", indicaban desde la Fiscalía.

Las familias atribuían a la dirección del centro la "falta absoluta" de medidas preventivas contra la enfermedad del Sars-Covid-2, y también el "abandono sin causa justificada" de la residencia en los "peores momentos de la crisis sanitaria". Es por ello que los denunciantes consideran que se podía constituir "diversos" delitos de homicidio por imprudencia grave y de omisión del deber de socorro. Sin embargo, por parte de la Fiscalía han lamentado "profundamente" los fallecimientos ocurridos en las residencias y ha expresado su "respeto absoluto" a los familiares de las personas fallecidas en el centro en Tomelloso.

Amnistía Internacional pide una actitud "proactiva"

La responsable de Investigación de Amnistía Internacional, Safira Cantos, ha señalado que la organización quiere que la Fiscalía mantenga una actitud "proactiva" en la causa de Tomelloso, para asegurar que se investiguen "todos los extremos" que incurrieron en las muertes. Es su petición en este y otros casos, dentro de una campaña lanzada por la organización en relación a las muertes y las situaciones vividas en las residencias durante la pandemia. Desde la ONG han lamentado que se ha llevado a cabo una "deficiente investigación" respecto a los centros socio-sanitarios.

"Lo que queremos evitar es que se tomen decisiones precipitadas o sin el fundamento suficiente, porque es una situación capital durante la pandemia. Pero no en todos los lugares se ha gestionado del mismo modo, en especial los recursos disponibles. El hecho de que hubiera una pandemia no justifica todos los números de muertes en los centros; además, se ven diferencias muy altas entre unas residencias y otras", explica Cantos.

Desde la ONG también piden que los familiares de las víctimas sean escuchados, "realmente escuchados", durante el curso de las investigaciones y añade que es una "exigencia" de los estándares internacionales de derechos humanos al existir un protocolo para investigar muertes potencialmente ilícitas. "Planteamos que el Ministerio Fiscal apoye las peticiones de los familiares y que se haga una investigación lo más completa y exhaustiva posible, pero no sólo en el caso de Tomelloso, sino en todos los judicializados", señala.