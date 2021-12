Médicos de Albacete insisten en el "deterioro sanitario progresivo" en Atención Primaria y Hospitalaria

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Albacete (COMAB) ha compartido hoy el "malestar" de los facultativos y del resto del personal que trabaja en los servicios sanitarios que, "a pesar de seguir haciendo el máximo esfuerzo en su trabajo día tras día, noche tras noche, mes tras mes y año tras año", ve cómo no se traduce en los resultados deseados por su parte. "Resultados de calidad en la atención ciudadana y de satisfacción de los pacientes y de los propios equipos de atención sanitaria".

"No podemos permanecer impasibles cuando comprobamos que exponemos los problemas que afectan a nuestra sanidad y aportamos soluciones, una y otra vez, en todos los estamentos organizativos, pero no se nos escucha o no se nos hace ningún caso. Y menos aún podemos estarlo cuando además, si algún colectivo médico alza la voz y expone negro sobre blanco la cruda realidad, se le señala e intimida desde sus superiores con amenazas por escrito acerca de si pudieran estar cometiendo una posible ilegalidad. Decir la verdad es deontológicamente necesario y las amenazas no son las herramientas adecuadas para dirigir a quien está haciendo su trabajo lo mejor que puede a pesar de sus malas condiciones laborales", argumentan.

Por ello solicitan a los gestores que dejen aplicar a los profesionales preparados para ello los tratamientos necesarios, que consisten en asistir "con tiempo, capacidad resolutiva, seguridad y conocimiento científico", a toda la comunidad que lo precise, "dotándonos para ello de los recursos materiales y humanos necesarios".

"Desbordamiento de los servicios"

Afirman así que no pueden consentir el actual "deterioro sanitario progresivo en el que los pacientes se desesperan, la mayoría con razón" porque no acceden como desearían a la Atención Primaria ni a la Hospitalaria "por el desbordamiento de los servicios, y en el que los profesionales estamos agotados física y emocionalmente porque el trabajo diario es cada vez mayor, pero los apoyos para conseguir los resultados que queremos no llegan, siendo los gestores los principales responsables". "Estamos en una situación sanitaria complicada y no vienen tiempos mejores ante el aumento del déficit de médicos", agregan el Colegio.

En este sentido, desde el COMAB avanzan que continuarán poniendo todos los medios para revertir la situación, pero "necesitamos de la primordial comprensión y colaboración ciudadana, ciudadanos a los que rogamos que hagan buen uso de los servicios sanitarios". "Pero es sobre todo imprescindible que el gestor sanitario público, el SESCAM, actúe en la dirección conveniente, que es la del diálogo y colaboración con los profesionales médicos, y que las organizaciones políticas competentes trabajen para lograr para nuestra provincia un sistema sanitario digno".

"Uno de los principales objetivos del COMAB, dentro de nuestras posibilidades, es cuidar al cuidador. Para ello, instamos a nuestros gestores a que no demoren más la puesta en marcha urgente de las soluciones demandadas", concluyen.