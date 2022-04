La normalidad se mantendrá en las residencias, centros de mayores y de personas con discapacidad hasta el 27 de abril

Las flexibilización de las medidas contra el coronavirus se mantendrán en las residencias de la región hasta el 27 de abril, según la normativa castellanomanchega. Esto significa que las visitas y las salidas de este tipo de centros se mantendrán con normalidad; esto incluye residencias y viviendas para personas mayores, viviendas para personas con discapacidad y centros de atención a personas con discapacidad grave.

De igual modo, las personas responsables de los centros informarán a las personas visitantes de las medidas de prevención e higiene contenidas en el plan de contingencia del centro. Las personas visitantes no podrán mostrar cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus. la persona que acuda a la visita, no ha de presentar cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus, como fiebre o tos. Quedan suspendidas las visitas y salidas de personas que hayan dado positivo o tengan síntomas compatibles con la enfermedad. Se recomienda que la persona residente utilice la mascarilla durante la visita.

Se mantiene la normalidad, pero se extrema la vigilancia

En relación a los nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales a estos centros, también se mantendrán con normalidad. Sin embargo, en todos los casos se extremará la vigilancia activa de los síntomas que sean compatibles con el COVID-19, y también se recomienda la realización de pruebas diagnósticas a las personas que ingresen o reingresen al centro.

La actividad en los centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, servicios de estancias diurnas, centros de mayores y hogares de jubilados, así como servicios de promoción de la autonomía personal se mantendrá según el plan de contingencia de cada centro, pero no podrán acudir las personas que presenten cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus.

En el caso de que se preste el servicio de transporte colectivo, deberá procederse a la limpieza y desinfección diaria de los vehículos del servicio de transporte por carretera de más de nueve plazas. Se recomienda que cada vez que se baje la persona ocupante, se limpien los pomos y botones de accionamiento de las ventanillas y cinturones de seguridad y que se ponga a disposición de las personas usuarias sustancias hidroalcohólicas. En cuanto a los asientos, se podrán utilizar todos, pero se procurará la “máxima” separación. Está prohibido beber o comer durante el trayecto.

Personal de atención directa

En cuanto al personal de atención directa en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, deberá llamar al centro de trabajo y al centro de salud en el caso de presentar sintomatología. Si ha tenido contacto con algún residente con sintomatología o con PCR positiva, la autoridad sanitaria procederá en consecuencia. Además, se recomienda que, durante 5 días, aquellas personas trabajadoras que retornen de permisos y vacaciones (por un periodo superior a 15 días) no estén en contacto con personas residentes no vacunadas.

Se recomienda también que a las personas trabajadoras no vacunadas no se les asigne el cuidado de las personas residentes no vacunadas y, en su caso, a las que aún no hubieran completado la pauta de vacunación. A las personas trabajadoras que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, se les realizará control de temperatura diaria y pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) dos veces por semana, como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención en estas personas trabajadoras. Dichas pruebas se realizarán por el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente o en el mismo centro residencial.