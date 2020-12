Cuando la pandemia arrasa con la ayuda humanitaria: el “recorte insolidario” de Castilla-La Mancha en cooperación

Ni la pandemia ni sus consecuencias entienden de fronteras. Los países más pobres del mundo no solo sufren los efectos del coronavirus sino también del aumento, aún más, de la pobreza y de sus precarias condiciones de vida. En este contexto, las ayudas que las administraciones públicas de los países desarrollados convocan destinadas a la cooperación para el desarrollo son fundamentales. Es una solidaridad internacional, una ayuda humanitaria sin la cual las ONG apenas disponen de recursos. Esto ha llevado a que la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de “recortar” la convocatoria de ayudas a la cooperación haya sido tan polémica. Junto con Murcia, es la única autonomía española que lo ha hecho, y las organizaciones para el desarrollo siguen “perplejas” en la comunidad autónoma.

VÍDEO | Las ONG acusan a Page de usar la “receta Cospedal” al suprimir las ayudas de cooperación internacional

La Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ya había apremiado a la Junta, a mediados de octubre, para que diera luz verde a esta partida. Normalmente se convoca entre junio y julio y no había noticias al respecto. Después de insistir en las siguientes semanas, la Consejería de Bienestar Social les confirmó lo que ya sospechaban: no habrá en 2020 ayudas regionales para cooperación al desarrollo.

Esto supone que las entidades sociales dejarán de percibir unos 2,8 millones de euros, el presupuesto con el que, por ejemplo en 2019, se realizaron más de una treintena de proyectos en 13 países, casi todos en Latinoamérica. Coincide con que este año son también los más castigados por la pandemia, como Guatemala, República Dominicana, Honduras, Nicaragua o Haití. En estos países no existen los confinamientos ni la distancia social porque la mayoría de las personas viven al día. Allí los proyectos humanitarios se centran precisamente en sectores como la salud, el desarrollo rural, el acceso al agua y la educación.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, fue la encargada de comunicar esta noticia a la Coordinadora de ONGD, mostrando su pesar por esta decisión. Después, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de las Cortes regionales, también lamentó esta circunstancia. No desveló los motivos de la misma pero sí adelantó que su departamento ya está preparando la convocatoria de 2021, que se aprobará “cuanto antes”. En el borrador del anteproyecto de Presupuestos para el año que viene, está presupuestada la misma cantidad que finalmente no se ha ejecutará este año.

Una decisión que “responde a esa actitud de mirar hacia otro lado, de que primero va lo nuestro"

Manuel Lorenzo, presidente de la Coordinadora de ONGD en Castilla-La Mancha, está convencido de que se trata de una “decisión política”. “No la ha tomado un funcionario de Hacienda que está haciendo números”, afirma, y por lo tanto la considera un “recorte insolidario” que “responde a esa actitud de mirar hacia otro lado, de que primero va lo nuestro, cuando esto no es un capricho, son ayudas que llegan a los países más pobres del mundo. Y precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo, una decisión así no tiene sentido”, denuncia.

En este sentido, critica que además se haya adoptado esta decisión cuando desde la Administración regional se ha apostado públicamente por la cooperación y con ello además se han “desmarcado” de una de línea que han seguido todas las comunidades autónomas, que “sí han respetado sus compromisos de 2020 con la ayuda al desarrollo”. Por eso, dice no entender que tampoco sepan a dónde se ha destinado esa partida, ya que la viceconsejera tan solo les dijo que se debía a los “sobrecostes” por la COVID.

Ahora las ONG quieren que la situación se aclare y han pedido que se convoque el Consejo regional de Cooperación. Su reglamento establece que se reúna dos veces al año pero a día de hoy no ha habido ninguna convocatoria. “Es el órgano competente para anunciar este tipo de cuestiones y que queden reflejadas en un acta, que pueda haber debate y que se ofrezcan explicaciones pertinentes. Queremos saber a qué se han dedicado estos fondos”, remarca Manuel Lorenzo.

La crítica de la Coordinadora viene también alimentada por el hecho de que este recorte se produzca en una comunidad autónoma que “ya estaba a la cola de ayuda oficial al desarrollo”. “Si estábamos en el 0,03%, pues ahora… ya no merece la pena ni contabilizarlo”. No comprenden que se haya tenido que recortar esta partida aunque resalta que desde que el PSOE volvió al Gobierno regional, la apuesta por la cooperación al desarrollo “solo se ha limitado a la publicación de convocatorias, a nada más, y eso es una política pública muy frágil”.

Consideran que si existiera un Plan Regional de Cooperación al Desarrollo, tal y como se anunció, y para el que remitieron su propuesta estratégica, estas ayudas estarían “blindadas” con una periodicidad, una estimación presupuestaria y un sistema de evaluación. Es uno de los temas que las ONG quieren retomar de cara al año que viene, junto con una revisión de la Ley castellanomanchega de Cooperación, “totalmente obsoleta” y con un Fondo Regional “que nunca llegó a estar operativo”.

Por ahora, la Coordinadora, aunque ya no dispone de apenas margen de maniobra, ha conseguido que todas las organizaciones de la red que trabajan en España y otros países, se unan en acciones de “denuncia y presión” en redes sociales bajo el hashtag #LesDanLaEspalda, y mostrar así su disconformidad, como también lo ha hecho la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, con una resolución enviada a Presidencia. “Sabemos que es una decisión que ya no tiene marcha atrás, por mucho ruido que hagamos, pero aun así haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”, concluye.