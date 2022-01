Cuenca aprueba una moción para realizar una consulta ciudadana sobre el criticado 'ProyectoXCuenca' que no podrá celebrarse

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado una moción para llevar a cabo una consulta ciudadana sobre el Proyecto XCuenca, que había sido propuesta por el grupo de Cuenca, en Marcha!, en donde se pedía al ayuntamiento que se llevase a cabo dicha consulta.

La petición ha sido aprobada con 12 votos a favor de Cuenca, en Marcha!, PP, Cuenca Nos Une y el concejal no adscrito Dámaso Matarranz, y la abstención del PSOE y Ciudadanos. La moción pide al Ayuntamiento iniciar los trámites para realizar una consulta popular.

La pregunta sería, según el texto se la moción: "¿Cree que el ayuntamiento de Cuenca debe apoyar el plan XCuenca presentado por el Ministerio de Transportes y, por tanto, legitima al alcalde a firmar el protocolo y los futuros convenios necesarios para su implementación en la ciudad?".

El alcalde, al terminar la votación, ha pedido a la secretaria que el lunes comiencen las gestiones para pedir la autorización para que se pueda llevar a cabo esta consulta, ya que este viernes es festivo local en Cuenca.

Pero según ha avanzado el pleno, se ha producido un momento de lío jurídico en donde ha tenido que intervenir la secretaria del Pleno para explicar que esta moción, aunque ha sido aprobada, no se va a poder llevar. Aunque el alcalde había pedido a la secretaria que el lunes ya empezara los trámites para pedir al Gobierno de España que se lleve a cabo esta consulta, finalmente no se podrá llevar a cabo porque, tal y como establece la legislación, la propuesta debería haber recibido mayoría absoluta.

Entonces, hubiera hecho falta 13 votos para llevar a buen puerto dicha moción, cosa que, al no suceder, no se va a poder llevar a cabo. Aunque varios grupos han pedido volver a repetir la votación al darse cuenta de este lío jurídico que se ha formado en torno a la consulta popular, esto no se va a poder producir en el pleno.

La secretaria, en cambio, ha abierto la puerta a que en próximas sesiones plenarias se vuelva a presentar una moción o un dictamen para volver a pedir al Gobierno de Dolz que se lleve a cabo esta consulta popular, pero todo apunta a que tendrá que ser a través de una nueva moción.

"Yo no voy a traer un dictamen para pedir una consulta popular al Gobierno", ha incidido el regidor, por lo que se ha abierto la puerta para que en el próximo pleno de febrero se pueda volver a presentar una moción igual e intentar buscar la mayoría absoluta y que ahora sí, se pueda llevar a cabo la consulta popular.

La oposición defiende la consulta

Durante el debate, la edil del grupo municipal de Unidas Podemos, María Ángeles García, ha considerado fundamental que la ciudad se pronuncie sobre el respaldo que tiene que tener el alcalde para adherirse el ayuntamiento o no al plan XCuenca, ya que quitar la línea depende del ministerio, pero el planteamiento urbano es competencia municipal y "este pasa por que se elimine las vías".

El edil no adscrito ha indicado, más o menos en la misma línea, que el decidir por el planteamiento de la movilidad en la capital es cosa municipal y por eso ha pedido que se dé la voz a la gente, se haga la consulta, "y se verá que la línea del tren no estorba para los ciudadanos".

La concejal de Ciudadanos, Cristina Elena Fuentes, ha planteado que "si el equipo de gobierno no quiere que se haga la consulta ciudadana es porque algo teme", y se ha preguntado si con la actuación que plantea ADIF va a pasar "lo mismo que con el Bosque de Acero".

"No hay un informe que diga cuánto va a costar la actuación urbanística que se quiere hacer, y si nos dicen que nos dan 10 millones de euros, pero luego vale 50 millones, ¿qué va a pasar después?" se ha preguntado.

Para la 'popular' María Cristina López ha pedido al ayuntamiento que pida fondos europeos para remodelar la línea y adaptarla al transporte de mercancías cómo se va a hacer en varias líneas como la Sagunto-Teruel, y ha pedido al Equipo de Gobierno "que vote siempre a favor del desarrollo de la provincia como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Albacete".

Por su parte, el líder de Cuenca nos Une, Isidoro Gómez Cavero, ha recordado que fue el quien puso sobre la mesa la consulta ciudadana en el último pleno de diciembre, agradeciendo a García que le cogiera el guante y presentase esta moción. Además, ha hecho hincapié en que esta consulta "es lo más justo, por lo que habrá que explicar muy bien todas las posibilidades y ser claros".

Por último, la edil socialista Saray Portillo ha incidido en que suprimir el tren es una decisión del Ministerio de Transportes y que el ayuntamiento "no puede decidir sobre el futuro de la línea". Del mismo modo, ha subrayado que la decisión municipal trata sobre el qué hacer con los terrenos de Adif, "que es sobre lo único que se puede decidir".

Rechazo de otras mociones del tren

Por último, en este pleno también se ha debatido una segunda moción presentada los Grupos Municipales 'Popular' y Ciudadanos para paralizar cualquier decisión que pretenda el desmantelamiento de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia, así como para conocer e implementar cuantos estudios existan o puedan existir sobre su oportunidad como línea de transporte de mercancías.

Esta moción ha sido rechazada por los 15 votos contrarios de PSOE y cuatro ediles de Cuenca nos Une y los votos a favor de Ciudadanos, PP, Cuenca en Marcha, Dámaso Matarranz y la edil Maribel Payán de Cuenca Nos Une, que ha votado en conciencia. Por tanto, la moción ha quedado rechazada.