Cuenca reactiva la licitación del restaurante Casas Colgadas y acuerda contactar con la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha

El Ayuntamiento de Cuenca ha reactivado la licitación del restaurante de las Casas Colgadas de Cuenca, acordando que el experto designado para valorar los dos proyectos presentados siga siendo de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

Según consta en el acta de la mesa de contratación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el proceso se reactivó el pasado 7 de julio tras suspenderse por el estado de alarma.

En esta primera reunión, la mesa acordó también que el proceso para contactar con Adolfo Muñoz, experto de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha designado en la Junta de Gobierno Local del 14 de febrero de 2020, "ha sido correcto".

Todo viene motivado por las críticas del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, que tanto en un Pleno municipal como a través de nota de prensa, pedía explicaciones al alcalde, Darío Dolz, por haber contactado con la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

A juicio del PP, el Ayuntamiento "se habría saltado" el pliego de condiciones para la adjudicación, "donde en el artículo 16 del mismo se indica que los proyectos presentados se someterán cada uno a una valoración conjunta por los miembros de la mesa, escuchando principalmente al arquitecto designado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y al miembro de la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha".

A juicio de la Mesa de Contratación, el nombramiento de un experto procedente de una academia gastronómica y no de otra "ha sido correcto, y tener por no puesta la referencia que la cláusula 16 del pliego hace respecto del miembro de la Academia de Cultura de Castilla-La Mancha, al no formar parte el mismo de la mesa".

Por tanto, la Mesa de Contratación seguirá contactando con el experto designado, con quien tanto antes del inicio del estado de alarma como después, "no se ha podido contactar" y al mismo tiempo lo hará con el presidente y el secretario de la Academia de Gastronomía de la región.