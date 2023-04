'Espartaco': el rodaje que llevó Guadalajara hasta Hollywood y que Franco casi cancela

Cuenta Kirk Douglas en su revolucionario libro 'Yo soy Espartaco' que Francisco Franco casi llegó a cancelar el rodaje de la icónica película de Semana Santa, nada más salir el equipo “por la puerta del aeropuerto”. “El generalísimo fascista Francisco Franco ordenó a su ministro de Defensa cancelar el proyecto”, escribía el ya nonagenario actor en sus memorias que publicó en 2012. Todo se solucionó tras un “pago en efectivo” que se realizó a la “organización benéfica” (en irónico entrecomillado en las memorias de Douglas) de la esposa de Franco. Al rodaje de la mítica película, dirigida por Stanley Kubrick, llegaron 8.500 soldados españoles, que cobraron unos ocho dólares por día para ser los extras que representasen el papel de romanos o esclavos rebeldes. Algunas de las escenas se grabaron en el norte de Madrid. Otras, en los alrededores de las pedanías de Guadalajara capital, Iriépal y Taracena.

Desde 'Espartaco' a 'Juego de Tronos', una ruta de cine por Guadalajara

No existe mucha documentación sobre este momento de gran relevancia cinematográfica, y eso es precisamente lo que quería remediar el grupo Aike Guadalajara al presentar una moción municipal para recuperar todo lo que quedó en la zona relacionado con este rodaje: las anécdotas ciudadanas, los datos o imágenes. La moción se aprobó por unanimidad, e incluía también instalar una escultura en la plaza del Ayuntamiento de la pedanía guadalajareña de Iriépal, y proponen que se costee a través de un concurso público. “Sesenta años después de su estreno, 'Espartaco' sigue siendo una gran epopeya”, recuerdan desde el grupo. Por no mencionar un clásico de la Semana Santa.

Douglas habla con ironía del “orgullo español” de Franco. “La única orden terminante que dio fue que no se autorizaba que ninguno de sus soldados muriese en la película. No es que le preocupara mucho su seguridad, simplemente no quería que nosotros hiciéramos que pareciera como si murieran. Orgullo español”. Pero más allá de estas anécdotas, el grupo municipal defiende que a partir del hecho de recordar un rodaje tan importante en la historia del cine, se puede seguir impulsando a la 'Guadalajara de cine'. “Evidentemente, no somos Hollywood, ni falta que hace. Pero podemos generar actividad económica relacionada con el cine, que es riqueza, identidad y cultura. Tenemos cercanía con Madrid y con el aeropuerto, y esto es importante”, afirma la portavoz del grupo, Susana Martínez.

“El año de rodaje de 'Espartaco' va a ser decisivo para el régimen de Franco en su proceso de apertura al exterior”, escribe en 'Rodando en Guadalajara' el arquitecto local Javier Solano. También describe cómo la llegada de todo el equipo de producción supuso un “verdadero acontecimiento” para las gentes de las pedanías de Iriépal y Taracena. Algunos fueron auxiliares, figurantes, o sencillamente espectadores de lo que ocurría. Solano recoge la anécdota de 'la Juani', una costurera de Taracena, que recibió una foto en color tomada por 'Stan', del equipo de producción. Fue la primera instantánea que veía en color, y se tomó tras ofrecer una merienda al equipo. 'Stan' no era otro que, Stanley Kubrick, el director de la película.

Otoño de 1959, en la foto Stanley Kubrick rodando en la Plaza de Iriépal con 430 figurantes.

La Peña Hueva en las manos de Kubrick

Una película de culto, un director de culto. “Es un clásico que sigue teniendo vigencia, que es una gran epopeya con la que seguimos conectando, no está pasada de moda. La historia de 'Espartaco' puede atraer un montón de recursos relacionados con el cine, porque muchas personas de Guadalajara vivieron este rodaje y es una historia que se está olvidando. Debemos recuperarlo”, asegura Martínez.

El grupo municipal no ha encontrado muchos registros, por lo que afirman que puede ser un “impulso” para involucrar también a vecinos y vecinas para que cuenten sus historias relacionadas con el rodaje. “No hay ninguna mención en ninguno de los dos pueblos y así también es como se construyen las ciudades y la identidad colectiva, son elementos que ayudan a que nuestra historia esté presente. El cine es también actividad económica pero también es identidad”, resaltan desde Aike Guadalajara.

“Aquí llegaron sesenta camiones del ejército, se recreó una gran escena de batalla donde se ve la Peña Hueva y el Pico del Águila, es todo muy reconocible”, afirma Martínez. No sólo es en el entorno natural donde se grabó la película, sino también en la plaza del Ayuntamiento de Iriépal, donde los habitantes de la ciudad romana despiden a Espartaco camino de la muerte, y en ella participaron más de 400 figurantes. La llegada de tantos extras a la zona provocó un “buen atasco”, según señala Javier Solano, en base a anécdotas que se recogieron en la revista 'Villa de Iriépal' en los que se habla de cómo la llegada del equipo de producción estremeció la vida de estos pueblos.

“Sin duda el rodaje de Espartaco en Iriépal y Taracena fue y sigue siendo un hecho significativo que nos ha dejado imágenes tan identificables como el trávelin a la Peña Hueva mientras los seguidores de Espartaco se encaminan a la batalla con los romanos. Un auténtico acontecimiento en la historia de estas dos pedanías que sin embargo no tiene ni una placa que lo recuerde en sus calles o plazas”, lamentaba Aike Guadalajara en su moción.

Cuando Kubrick grabó en Guadalajara, además de otros lugares de España, apenas tenía 31 años. Era parte de un proyecto marcado por la rebeldía de Kirk Douglas y también enmarcado dentro de la polémica causada por la lista negra, en la que se incluía a guionistas como Dalton Trumbo, que también está detrás del guion de 'Espartaco'.

Las personas que quisieron ser parte de esta superproducción, eso sí solo varones, se inscribieron en el Servicio de Colocación de la Delegación Provincial de Sindicatos de Guadalajara. “Todavía nos queda mucho por descubrir. Hay un vecino de Iriépal que asegura que Kirk Douglas le hizo carantoñas, cuando él era niño. ¿Es verdad? Pero se puede contar de una manera muy chula”, resalta la edil guadalajareña.

Ciudad de Cine

Justamente en marzo de este año se anunciaba que Guadalajara capital albergará “el mayor plató de rodaje de época” de toda Europa, que estará ubicado en el Fuerte de San Francisco de la ciudad y que convertirá este espacio en sede permanente de rodajes de películas, series y productos audiovisuales ambientados en el siglo XIX. La ciudad y la provincia han sido también en los últimos años, plató de rodaje de distintas producciones, desde 'Fuga de Cerebros' hasta 'Juego de Tronos'. Y es algo que se quiere seguir impulsando, no sólo a nivel local, sino también a nivel regional.

“Son muchas las facilidades que ofrece una ciudad del tamaño de Guadalajara”, explica Susana Martínez. “Tenemos espacios que están sin uso, como el Fuerte, pero también Villaflores, que se pueden dotar de contenido y seguir atrayendo”, recalca. La ciudad tiene cultura, con el Festival Solidario de Cine (FESCIGU) o el cineclub “más antiguo de España”. “Queremos atraer y fijar rodajes, sí, pero de desarrollar el mundo audiovisual, que ya existe”, señala. Referentes como Pedro Solis, ganador de dos Goya, ya están instalados en la zona.