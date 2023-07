Estival Cuenca cierre su 12º edición con un positivo balance con más de 6.500 espectadores y “excelentes críticas”

El festival internacional Estival Cuenca ha cerrado su duodécima edición con un positivo balance, con más de 6.500 espectadores, “excelentes críticas y números en redes sociales”, así como “éxito artístico”.Todo, a pesar de los “múltiples inconvenientes, situaciones e inclemencias” a las que ha tenido que enfrentarse. A pesar de esto, resaltan, han sumado “muy buenas cifras de asistencia e impacto en redes sociales y fantásticas crónicas, críticas y reseñas en diversos medios de comunicación”.

El número de espectadores que han disfrutado las 51 actividades programadas alcanza la cifra de más de 6.500 personas, procedentes en un 73% de Cuenca y provincia y en un 27% de otros lugares. Han intervenido 23 agrupaciones y solistas, 15 de ellas conquenses, que han protagonizado las 56 actividades programadas. El 73,2% de ellas estaban lideradas por mujeres o eran mixtas.

Han destacado los conciertos de Rocío Márquez & Bronquio, Antonio Serrano & Constanza Lechner, Chambao, Andrea Motis, The Excitements y Antílopez, por parte de los que procedían de otros lugares. Con respecto a los conquenses, han actuado Zas!Candil Folk, Pavana Dingo, Paula Serrano, Her Itage, Laura Moreno, Petit Swing, The Teacher’s Band y Marilia. En cuanto a los talleres, el de musicoterapia ha sido protagonizado por Ángel Girón y el dirigido a peques por Blanca Pinedo.

Cabe destacar también que se ha colgado el cartel de localidades agotadas en los conciertos de Chambao y Pavana Dingo, Miss Caffeina y Panic Relief y en la cena concierto. En las veladas del jueves 6, viernes 7 y sábado 8 se alcanzó una horquilla que fue entre el 80 y 90% del aforo completo.

Las actividades programadas en Estival Cuenca 23 han sido reflejadas por medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Desde la organización, destacan la grabación de conciertos que ha desarrollado Castilla-La Mancha Media. Las fotografías tomadas por el director de comunicación, Mario Gómez, el director de eventos audiovisuales, Vicente Ortega, y la directora de producción, Sarah de Lerma, están siendo compartidas tanto en los perfiles de redes de Estival Cuenca como por los propios artistas.

Además de este balance, el equipo de Estival Cuenca está realizando una evaluación concienzuda de cada uno de los eventos para continuar mejorando de cara a futuras ediciones y atender a los consejos de los espectadores, a los que se les enviará también un formulario para que señalen sus impresiones. También se analizarán aquellos eventos en los que la media de espectadores ha resultado más baja que la general del festival, para atender a las posibles causas y reorientar la línea estética de las mismas.

En cuanto a los conciertos de Miss Caffeina y Panic Relief, han señalado que se devolverá el dinero de las localidades por el canal de compra de las mismas.