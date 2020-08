"Nos vamos a defender con uñas y dientes": peligra el 66% de los puestos de trabajo en los diarios La Tribuna de Ciudad Real y Toledo

Los trabajadores de la Tribuna de Toledo se han concentrado frente a las Cortes regionales en el momento en el que comenzaba el Pleno de esta semana, con el apoyo de formaciones políticas como Izquierda Unida y Podemos. Dad Pérez, fotógrafo y delegado sindical de Comisiones Obreras, explica que van a luchar "con uñas y dientes" para evitar la pérdida de lo que calculan es el 66% de los puestos de trabajo entre los medios provinciales de Toledo y Ciudad Real, que no sólo afecta a las capitales sino también a trabajadores en Puertollano y Talavera de la Reina. "Son provincias muy extensas", recalca el profesional.

El conflicto ha comenzado al finalizar el ERTE por COVID-19 al que sometió a la plantilla, recuerda Pérez, que señala que el 30 de junio se procedió a "dar de baja sin comunicarlo" a los profesionales. "Solicitamos que lo comunicaran y luego nos presentaron un ERTE ordinario fuera del COVID. Comenzamos a negociar el ERTE y tras quince días, cuando ya se iban a acabar los plazos, nos dicen que desisten del ERTE y que nos presentan un ERE", relata.

En este Expediente de Regulación de Empleo, se "elimina toda la infraestructura" con la que ha contado la empresa en ambas capitales provinciales. "Pasamos a ser un semanario gratuito de lunes a viernes" y eso "después de notificarnos que ya en agosto no se iba a imprimir". "Es el fin de una estructura que implantó la empresa en el 2003 y no estamos de acuerdo para nada con el ERE, las condiciones, las formas que se han hecho y vamos a luchar con uñas y dientes hasta el final". Pérez explica, además, que no se trata de un ERE económico, sino "organizativo y estructural". "En el ERTE era todo por pérdidas y de repente era un ERE organizativo, han cambiado el rumbo y quieren hacer otro tipo de prensa".

"Se deja desinformada a las provincias y las ciudades"

Los trabajadores no sólo rechazan el ERE planteado por poner en peligro el futuro de tantas familias en la región, con 18 despidos planteados en Toledo y otros 19 en Ciudad Real, sino también por dejar ambas provincias y sus ciudades "desinformadas". Por eso, apelan al apoyo para lograr llegar a un acuerdo con la empresa PROMECAL, porque consideran que una prensa gratuita limitará "mucho" la profesionalidad en "muchos aspectos". "Si bajamos el número de personas, baja la información, no llegaremos a niveles como cuando sacábamos especiales de 100 páginas solo en el Corpus Christi".

Además, lamenta que este cambio afectará, entre otros, a trabajadores que llevan décadas en el medio, que comenzó como un "bonito proyecto" de apoyo a las ciudades, su entramado asociativo y en general, sus ciudadanos". Por otro lado, agradece el apoyo "abrumador" que se está sintiendo tanto por parte de los ciudadanos, como las instituciones, así como de otros medios. "ES importante que seamos visibles, porque el periodismo está en la calle para apoyarnos a todos".