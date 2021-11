La "desvergüenza" de que el Gobierno no saque del Alcázar de Toledo los restos de Moscardó y Milans del Bosch

Han pasado ya más de dos años desde que los restos del dictador Francisco Franco salieran de la basílica del Valle de los Caídos, donde había pasado los últimos 44 años en una sepultura de honor, desde su muerte en 1975. Sin embargo, en la cripta principal del Alcázar de Toledo continúan enterradas personalidades tan cruciales del bando nacionalista como el coronel José Moscardó Ituarte, comandante Militar de Toledo y "Jefe de los Defensores del Alcázar", o el combatiente de la División Azul Jaime Milans del Bosch y Ussia.

El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha explicaba que se trata de un caso similar al del dictador, al tratarse de una cripta privada en un edificio público. Por ello, en 2018, Izquierda Unida lanzó una iniciativa en el Congreso de los Diputados y Podemos en las Cortes de Castilla-la Mancha, cuando por aquel entonces formaba parte del Gobierno de Emiliano García-Page, para hacer lo propio con Moscardó y Milans del Bosch. Esta última fue tumbada antes de llegar a las Cortes regionales por PSOE y PP y sobre la otra el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideró que las tumbas de los dos militares en la cripta de la fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural y de propiedad pública, no suponen la "exaltación" de sus figuras, por lo que no incumple la Ley de Memoria Histórica.

Ahora, ha sido el senador valenciano de Compromís Carles Mulet el que ha vuelto a preguntar por este asunto al Gobierno de España. Mulet aseveraba en su escrito que dicha cripta es "de uso privativo de golpistas" lo que a su juicio es "en sí mismo un lugar de exaltación del franquismo aunque se tenga un acceso restrictivo". Apuntaba además que la gestión del mismo recae en la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, la cual "suele organizar misas y actos de exaltación franquista, y usa sus redes sociales para revindicar a las personas que participaron en el golpe de estado".

Precisamente, a raíz de los actos que celebra esta Hermandad en el mes de septiembre, Mulet remitió en el Senado alrededor de una decena preguntas al Gobierno sobre su funcionamiento y sobre si se plantea la exhumación a Moscardó y Milans del Bosch y Ussia.

En concreto, cuestionaba sobre a quién se ha cedido el uso o derecho de ocupación de la cripta del Alcázar, quién tiene llaves y autorización para acceder, por qué no se vacía la misma de los restos de Moscardó y Miláns del Bosch y Ussia, si la Hermandad recibe algún tipo de ayuda pública o qué medidas va a tomar el Gobierno para "su ilegalización", "viendo que continúa haciendo apología del franquismo en redes sociales (lo cual muestra con las siguientes capturas de pantalla) o en sus actos -a los que han acudido concejales del PP de Toledo-".

Respuesta del Gobierno: "No consta la cesión de dicho espacio"

Este pasado 11 de noviembre, el senador recibía también por escrito la respuesta del Gobierno a sus preguntas. En el texto, señala que "no consta en el Ministerio de Defensa que se haya realizado ninguna cesión del referido espacio -la cripta-. "Mediante el Real Decreto 636/2010 de 14 de mayo, por el que se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo del Ejército, éste asume la responsabilidad del mantenimiento de la cripta, con el régimen de enterramientos conforme a la normativa autonómica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que permite el uso de la misma como columbario", agrega el Gobierno.

Sobre las visitas a la misma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez indica que "la cripta no puede ser visitada por el público con carácter general" aunque sí "existe la posibilidad de visitas exclusivamente para familiares de los enterrados, en los días en los que el Museo está cerrado al público".

"Les da igual que los golpistas estén sepultados con honores"

La respuesta no ha satisfecho a Mulet, que indica que le "parece indignante" que el Gobierno "no conteste las preguntas más comprometidas". "Reconocen que es del Estado y les parece lo más normal del mundo. Es una desvergüenza. Les da igual que los golpistas estén sepultados con honores al resto de mortales en un edificio público. Yo voy a continuar preguntando, ahí muchas cosas que no se contestan", agrega el senador.

A su juicio, esta situación "demuestra que la ley del 2007 -de memoria histórica- no sirve para nada porque casos como estos son completamente legales para ellos". "Ante esto peleamos por la nueva ley que está en tramitación en la que casos como estos tienen que estar reflejados. Los restos tienen que devolverse a su familia y dejar a este lugar sin ningún tipo de connotación franquista", considera Mulet.