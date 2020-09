Abre el primer restaurante 100% vegano en Toledo: “Hemos llegado en el momento adecuado”

El 4 de septiembre abrió sus puertas el primer restaurante 100% vegano en Toledo. Una apuesta decidida en tiempos de incertidumbre, pero bien acogida por los vecinos de la capital regional. Javier Esquinas Sancho y Nacho Sánchez Crende son los responsables de ‘Street&Soul, situado en pleno centro de la ciudad, y especializado en ‘street food’, con sabores de Italia, México, Tailandia, India, EEUU, Israel u Oriente Medio.

“Queríamos hacer algo juntos, buscamos algo en Madrid pero los precios eran muy elevados y no encontrábamos el local adecuado, pero de pronto salió esta posibilidad en Toledo, un traspaso muy interesante y me enamoré del local. Se lo dije a Nacho, me dijo que sí y me quedé sorprendido porque implicaba movernos a Toledo y como toledano me hizo muy feliz porque significaba volver a mi ciudad y con el sueño de tener un restaurante propio. Ha sido un camino largo pero finalmente hemos podido abrir en septiembre”, explica Javier.

Nacho es chef y ya cuenta con un restaurante vegano en Madrid y el toledano Javier tiene una gran experiencia como camarero de sala. Además este restaurante cuenta con tres personas en cocina y otra que ayuda en la sala. “Este tipo de restaurantes comenzaron en Madrid pero creo que es una cosa que se va a extender a todo el país. Primero empieza en las grandes ciudades y ese el motivo por el creo que a la ciudad de Toledo todavía no había llegado”, explica Nacho.

Hasta el momento la aceptación ha sido muy buena, “nos dicen que hacía falta y hemos llegado en el momento adecuado”, asegura. Y es que la realidad, es que cada vez hay más restaurantes veganos y vegetarianos en las grandes ciudades, “porque la gente está super abierta a este tipo de alimentación”, explica el chef madrileño. “Hemos estado mirando otras ciudades con tamaños parecidos y en Gijón, por ejemplo hay cuatros restaurantes veganos. Incluso en ciudades como Ávila, donde la gente va a comer chuletón, terminarán abriendo restaurantes veganos antes o después”.

Por su parte Javier explica que cada vez es más habitual ver diferentes especialidades de restaurantes veganos, aunque en el caso concreto del de Toledo abordan un tipo de comida más general, aunque especializada en platos ‘street food’. “Respetamos toda la tradición que hay detrás. Muchas veces podemos pensar que es comida callejera rápida, pero detrás de ella, hay elaboraciones super tradicionales y curradas, y hemos intentado permanecer fieles a eso. Y esa es un poco la idea del restaurante, ofrecer el streetfood y además hacerlo vegano.

Afrontan el futuro con mucha “ilusión, energía y fuerza” aunque siendo conscientes de la situación que vivimos por el coronavirus. “Aunque no haya mucha gente vegana, sí hay mucha gente abierta a posiciones mas intermedias, gente que intenta comer menos carne en su día a día, por lo que no tenemos ningún miedo, tenemos un público objetivo maravilloso en Toledo. Vamos a por todas, y vamos a hacerlo lo mejor que sabemos”.