Una ermita en Toledo, un puente en Guadalajara y las hidroeléctricas de Ruidera se suman a la Lista Roja de Patrimonio

“Abandonados, arruinados y sin ningún mantenimiento”. Así se encuentran los tres elementos de Castilla-La Mancha que acaban de ser incluidos en la Lista Roja que elabora la asociación Hispania Nostra y que recoge más de 1.100 monumentos españoles que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

El primero de ellos es el pente colgado de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Fue construido por Valeriano Madrazo Escalera, V Marqués del Valle de la Colina en 1879 como medio de paso para los trabajadores de la finca para el cruce de río en las labores agrícolas y actividades cinegéticas como la caza o la pesca. Tradicionalmente, se realizaba el paso por los vados cuando el río lo permitía o las grandes barcas que cruzaban constantemente el río, (al menos hay documentadas tres barcazas en este tramo del río desde el siglo XVII). Seguramente, la construcción de un puente propio, eximiera al marqués del pago de impuestos por el cruce del río, lo que es hoy la hipótesis más aceptada.

Actualmente el deterioro se ha acelerado a raíz de las inclemencias del tiempo de los últimos años y el completo abandono. Apenas quedan tablas de madera en buen estado, y el crecimiento descontrolado de un árbol cercano amenaza la estabilidad de los tensores sobre los que se sujeta la estructura.

Las dos torres de ladrillo sobre las que se asienta el puente están casi desaparecidas por amenazar ruina o por haber sido engullidas por la maleza. Los hitos con inscripciones han sido vandalizados en numerosas ocasiones encontrándose actualmente cubiertas en parte por grafitis. La estructura de ladrillo que hace de jamba de acceso al puente, que sustenta los hitos conmemorativos y que cierra el puente mediante una reja, está a punto de venirse abajo.

Se trata de un puente de tablas de madera sobre tensores del siglo XIX, en estilo Art Nouveau realizado en forja, con dos torres de asentamiento en ladrillo (hoy ya casi desaparecidas). Está enclavado dentro de los terrenos de la finca Acequilla en Azuqueca de Henares, finca histórica del Corredor del Henares (coincidente con el trazado de la calzada romana de Complutum a Emerita Augusta), de la cual se tienen registros de su existencia desde época medieval y en cuyos terrenos se han datado hasta cinco yacimientos arqueológicos de distinta cronología.

Las Fábricas de Luz de las lagunas de Ruidera (Ciudad Real) son otro de los elementos que entran en la Lista Roja. Hispania Nostra detalla que las centrales hidroeléctricas de estas lagunas proporcionaron luz eléctrica desde principios del siglo XX hasta los años 70 a casi toda la provincia de Ciudad Real, parte de la provincia de Albacete y parte de la de Cuenca.

Seis fueron las centrales hidroeléctricas: El Ossero, Ruipérez, Santa Elena, San Alberto, Miravetes y San Luis. El Ossero está situada en la cabecera de la laguna Conceja. Ruipérez, en la rampa tobácea que vierte las aguas de la laguna Tomilla sobre la Tinaja. Santa Elena, en la barrera tobácea de la laguna Batana. San Alberto, junto a la localidad de Ruidera. Miravetes, junto a la laguna Cenagosa. Y San Luis, en la cola del pantano de Peñarroya. Salvo San Luis, todos los conjuntos conservan sus canales, construcciones y edificaciones en buenas condiciones salvo lo que respecta a sus cubiertas. Las maquinarias y demás complementos han sido muy expoliados salvo en la Fábrica de San Alberto que conserva gran parte.

El tercer elemento incluido en la Ermita de San Isidro de La Guardia (Toledo). La construcción del templo puede situarse a finales del siglo XV o principios del XVI. Tras ser destruida la ermita de Pera, la imagen de la Virgen fue llevada al templo del Sepulcro, momentáneamente, hasta su traslado definitivo a la iglesia parroquial de La Guardia. A mediados del siglo XIX Pascual Madoz recoge la existencia de la ermita del Sepulcro y la cartografía coetánea su ubicación, la cual coincide con las ruinas del edificio conocido actualmente como ermita de San Isidro. Por tanto, en el siglo XX se retiró la advocación del templo al Santo Niño para otorgársela al patrón de los agricultores.

La ermita se encuentra emplazada a las afueras de la localidad de La Guardia, a un kilómetro y medio de la villa, en el paraje llamado Pera. El edificio religioso consta de una sola nave, realizada en mampostería y cantería, con cubierta de madera a dos aguas, aunque no se conserva más que los restos de la estructura de madera. La entrada principal es adintelada con un pequeño tímpano mal conservado. La parte de la cabecera se encuentra totalmente en ruinas, abierta al exterior a falta del muro, que no se conserva. No goza de ningún tipo de protección legal y se encuentra en un estado de ruina avanzada.