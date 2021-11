Los festivales de cine de Castilla-La Mancha buscan la unión para hacerse más fuertes

"Estamos en un momento en el que el mundo audiovisual es muy cambiante y muy rápido, en el que las plataformas entran a todo trapo, en el que la televisión está desbordada por una suerte de crisis de identidad", explica Tito Cañada, director del Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, FECISO. El evento acogió en Olías del Rey una reunión con representantes de distintos festivales de cine de la región, así como productoras y trabajadoras y trabajadores del mundo de la televisión para buscar sinergias e impulsar una plataforma que revalorice el papel de los festivales dentro de la cultura castellanomanchega.

Muchos son los festivales que se celebran en Castilla-La Mancha, si bien la Consejería de Cultura sólo destaca siete en su portal oficial: CiBRA, Abycine (que acaba de celebrar su XXIII edición), FESCIGU, la Semana de Cine de Cuenca, el Festival de Cine Español Emergente, el Festival Corto de Ciudad Real y el mismo FECISO. Pero la realidad es que hay muchas más iniciativas a lo largo de toda la región, algunos tan veteranos como el Festival del Cine y Vino de La Solana que cuenta ya con 17 años de trabajo a su haber.

"Lo que nos queda muy claro es que hay que unirse, buscar proyectos comunes y sinergias, y por eso lo que buscamos es una plataforma de festivales regionales para ver la situación en la que están este tipo de eventos", explica Cañada. De este modo, señala, se podrán determinar las necesidades de cada uno, y también cómo pueden "reclamar más atención" de los poderes públicos, desde Ayuntamientos hasta el Gobierno de España, para poder seguir impulsando su trabajo. "Son los primeros que deben apostar, no por el mercado ni por un negocio, sino por la cultura", recalca Cañada.

Y es que, destaca, los festivales abren una puerta a la cultura que muchas veces está cerrada con llave. "Ofrecemos algo que no está ni en el cine ni en la televisión", asevera. Por eso, buscan una posición en la que no "tengan que andar peregrinando" para hacer viables las iniciativas. "No sólo se trata de financiación pública, las iniciativas particulares también tienen que estar presentes, porque finalmente todos los festivales tenemos un toque social, estamos abiertos al público", afirma.

La organización de los Premios Pávez, festival que se organiza en Talavera de la Reina, coincide con la postura de FECISO, al respecto. "La intención es unirnos para estudiar los posibles problemas que tengamos en común, porque así hacemos fuerza todos juntos. La idea es profesionalizar el sector y crear una plataforma no sólo para unirnos, sino para hacer que la cultura siga creciendo", afirman. Paco Romero, director del Festival de la Solana, señala que lo principal del encuentro fue poder ver "cómo se pueden echar una mano" los unos a los otros y también conocer las distintas experiencias. "Se trata de organizarnos para tener conexión entre los festivales, y dar la importancia que se merece al mundo del cine y del corto", recalca Romero.