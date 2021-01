GALERÍA | Árboles históricos caídos en la ciudad de Guadalajara que sigue trabajando para afrontar la ola de frío

La borrasca Filomena ha dejado espectaculares estampas en toda Castilla-La Mancha pero también ha provocado multitud de incidencias y destrozos, sobre todo en municipios como el de Guadalajara, donde el peso de la nieve ha tronchado numerosos árboles de la ciudad, entre ellos los más grandes y viejos que se ubican en la plaza de San Esteban, ubicada en el centro antiguo de la capital alcarreña.

Tal y como ha señalado el alcalde, Alberto Rojo, ahora comienza "la segunda parte del temporal: el hielo". Durante la madrugada de este domingo las máquinas quitanieves han actuado en las calles principales para poder hacerlas transitables al tráfico rodado, mientras que desde esta mañana se está actuando en vías secundarias y en el acerado con un operativo especial con el que, a pesar del incansable trabajo, es "imposible intervenir convenientemente en todas ellas a la vez".

"Afrontamos unos días en los que tenemos una ola de frío con temperaturas en torno a los 10 grados bajo cero. La ciudad, literalmente, se va a congelar. Grandes ciudades como Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Guadalajara vamos a tardar unos cuantos días en volver a la normalidad. Se verán avances pero esta semana es crucial y es crucial también la colaboración ciudadana porque el dispositivo municipal no llega a todos los sitios de una manera rápida", ha advertido Rojo.

En este sentido, ha pedido "paciencia, responsabilidad y mucha prudencia" a la ciudadanía. "Además, pido que sigáis las redes sociales para ver las recomendaciones que da el Ayuntamiento de Guadalajara. Ánimo y muchas gracias", ha agregado en el vídeo que ha difundido a través de la página oficial del Consistorio en Facebook.

El operativo que está actuando en la ciudad lo componen 100 operarios a pie y 22 máquinas, como vehículos mixtos de limpieza, motoniveladora, máquinas bobcat mini, vehículos con cuchilla, esparcidores de sal y quitanieves municipales, de la Diputación y de la Junta de Castilla-La Mancha.

Desde el Consistorio han pedido colaboración ciudadana para que se retire la nieve que pudiese caer en la vía pública en forma de hielo, pudiendo ocasionar daños sobre las personas y también sobre el mobiliario urbano, así como también la limpieza de los balcones y las cornisas.

Aún así, subrayan que a pesar del espectacular espesor alcanzado, el peso de la nieve no debe suponer un problema para las cubiertas y los edificios en buen estado. De ahí que no sea necesario ‘vaciar’ de nieve las terrazas y mucho menos arrojar a las aceras restos no solo de balcones, fachadas o cornisas sino de los propios vehículos.

Línea de Emergencias E1 Hospital – Los Manantiales, activa este domingo

El despeje paulatino de las calzadas principales ha permitido este domingo la puesta en marcha de la Línea de Emergencias E1 del servicio urbano de autobús desde las ocho de la mañana, con un recorrido que conecta el Hospital con el barrio de Los Manantiales, pasando por vías principales del centro de la ciudad.

La línea no cuenta con una frecuencia fija ya establecida por las dificultades que siguen existiendo para la circulación a pesar del mejor estado de la calzada gracias a la actuación de las quitanieves. No obstante, se tratará de evitar esperas superiores a los 15 minutos.

La recomendación sigue siendo la de no salir del domicilio salvo para cuestiones imprescindibles. El tránsito debe ser lo más alejado posible de árboles y fachadas con nieve, pero tampoco puede ser, como ha sido este sábado, por el centro de las calzadas.

Más de un centenar de avisos

Los servicios de emergencia reciben 106 avisos

La jornada del sábado ha transcurrido sin incidentes de especial relevancia sobre las personas, aunque sigue existiendo muchísimo riesgo en zonas de arbolado y también en edificios cuyas cornisas albergan una importante acumulación de nieve. En total, Bomberos, Policía y Protección Civil han registrado 106 avisos en la tarde del sábado para la retirada de ramas, la liberación de vehículos o incluso para el apuntalamiento de fachadas y edificios con estructuras con daños previos a la nevada

El Ayuntamiento recuerda que el Cuerpo de Bomberos no puede actuar retirando la nieve de todas las cubiertas de la ciudad y por ello insiste en la necesidad de evitar la calle porque durante los próximos días se producirán numerosos desprendimientos y pequeños aludes de nieve.

El acceso a los parques sigue completamente prohibido, aunque numerosas personas han accedido a ellos durante toda la jornada a pesar de las advertencias sobre los riesgos.