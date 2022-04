“Cuatro años de legislatura de Cospedal en nuestra región fueron suficientes para llevar a cabo una oleada de privatizaciones y recortes de personal y servicios públicos nunca antes vista”. Así lo explica la Proposición No de Ley en defensa de la gestión pública del servicio público de conservación y mantenimiento de carreteras de la región que ha registrado Podemos contra lo que consideran la privatización de servicios a través de dos licitaciones, por más de 16 millones de euros.

“García-Page se comprometió a revertir todas las privatizaciones de la época Cospedal y no lo está cumpliendo”, recalcó el coordinador del partido en la región, José Luis García Gascón. La formación morada ha recordado que mientras se debía “revertir la etapa privatizadora y de recortes”, tras seis años de gobierno “Emiliano García-Page ha demostrado que se encuentra mucho más cómodo tendiéndose sobre los recortes y las privatizaciones de Cospedal”. Se trata de un servicio “fundamental” para unir a la ciudadanía, reivindicó Gascón.

Desde los sindicatos han coincidido en que no sólo se trata de una privatización, sino que, además, supondrá que el dinero se “duplicará”, ya que las personas que pertenecen a las brigadas públicas no dejarán de cobrar. “Son trabajos que llevamos haciendo más de 30 años y que ahora se licitan y privatizan desde un gobierno que presume de apoyar el empleo público. Queremos que el dinero se revierta en la plantilla para cubrir vacantes, no hablamos de aumentar salarios simplemente de cubrir las 30 vacantes que hay sin cumplir en la plantilla y adquirir maquinaria”, recalcó Juan Ángel García de CCOO, Las máquinas, señaló, tienen algunas 30 años de antigüedad.

“Es el trabajo de muchas familias que se ven abocadas a no tenerlo, porque el gobierno no sólo no cumple con sus palabras sino que incentiva más lo privado”, ha señalado Luis Miguel García de UGT, quien ha insistido que la privatización viene del gobierno del PP pero que el PSOE se comprometió a revertir la situación. “Queremos que estos 16 millones vuelvan adonde estaban”, recalcó. “Los políticos tienen la oportunidad de demostrar si son capaces de cumplir con su palabra o no”. Las organizaciones han explicado que antes del gobierno de Cospedal había 3 brigadas privatizadas, que aumentaron en cinco durante su legislatura y que ahora sumarán otras 10 más. “La licitación huele mal”, concluyeron desde STAS.

Paco Agarrabeitia ha señalado que su organización confía en que la situación sea un “error” y y ha recordado que los 16 millones se pagarán, mientras que el servicio público sigue cobrando.