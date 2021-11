Gascón: “Un Gobierno regional que no responde a las luchas sociales no es democrático”

José Luis García Gascón, coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha ha apostado este sábado por un “frente amplio social y político que tratamos de construir” de cara a los procesos electorales de 2023 en Castilla-La Mancha.

Sergio García: "La sociedad civil está bastante concienciada con el bienestar animal"

Saber más

Lo hacía durante el I Encuentro Autonómico Anual de la formación que se ha celebrado en Mota del Cuervo (Cuenca). Ese frente, añadía, “se construye trabajando con todos los sectores de Castilla-La Mancha que creen en una región mejor con valores progresistas”.

“A trabajar con IU y el resto de formaciones progresistas”, decía, en el “siguiente paso para ensanchar el frente común” (curiosamente este mismo sábado la vicesecretaria general del PSOE en Ciudad Real, Cristina Maestre, apostaba también por “ensanchar” el espectro socialista, sin hablar en este caso de fuerzas progresistas).

“Tenemos que llegar no solo a la sociedad organizada sino al pueblo profundo, a la gente que no está organizada ni empoderada”. Ha pedido “construir unidad” para “avanzar y crecer” y “profundizar en la democracia interna” además de tildar de “obligación” el concepto de “lealtad” hacia la formación a nivel estatal. “Esto en Castilla-La Mancha no siempre fue así. Apoyo a muerte a Ione Belarra ahora y a Pablo Iglesias en la etapa anterior”.

“Podemos Castilla-La Mancha no ha desaparecido, sino que ha resucitado”, decía, gracias a la militancia. “Los círculos están de vuelta, activos y trabajando” y ha declarado abierta la “precampaña”.

Ha cargado contra “una Junta de Castilla-La Mancha que es como la de Cospedal porque pone la mayoría de los servicios, de los recursos y de las políticas públicas enfocadas a intereses de los poderes del caciquismo, el neoliberalismo, la iglesia, los especuladores y la banca”.

El de García-Page, decía, es “un modelo conservador” en el que, criticaba, “a pesar de tener una holgada mayoría absoluta no ha hecho políticas de izquierda”.

En su opinión, el actual Gobierno regional “ha hecho todo lo posible por no llegar a un acuerdo con los movimientos sociales y un Gobierno que no responde a las luchas sociales no es un gobierno democrático”.

García Gascón sostiene que “la seña de identidad democrática de Podemos en la región es la “ rendición de cuentas” y ha aprovechado el foro para repasar los logros de 17 meses de la nueva etapa.

“Hemos estado reconstruyendo el partido en esta nueva etapa de transición” en la que quiere dejar atrás autocrítica “que ya hicimos”, decía, para centrarse en “la coherencia” en el presente.

“Hemos participado en más de 30 movilizaciones, hemos clarificado posición sobre derechos empleados públicos, sobre Fraguas, sobre el Hospitalito del Rey en Toledo, en la lucha contra las macrogranjas o en las denuncias contra mayorías absolutas”, entre otras.

“Me dicen por la calle que, con todos los errores del pasado, ahora se nota la diferencia en esta legislatura sin Podemos en el Gobierno regional y de un Page de derechas” y ha citado las siete proposiciones de ley que han trasladado a las Cortes regionales en este tiempo.

La Reforma del Estatuto de Autonomía

También se ha referido brevemente a la posición de Podemos en la reforma del Estatuto de Autonomía. Por un lado, decía, “hay que mejorarlo ampliando derechos y competencias” y por otro ha reivindicado un “sistema electoral en Castilla-La Mancha justo y plural”, criticando a Ciudadanos y PSOE que se “acongojan” frente al PP.

Arengas a la “unidad”

“Podemos o Izquierda Unida son solo herramientas para cambiar las cosas en los distintos territorios”, decía el director general de Derechos de los Animales, Sergio Torres.

La necesaria “unidad” de fuerzas progresistas ha sido uno de los argumentos de la jornada. También lo citaba el alcalde de Mota del Cuervo, Jacobo Medianero. “Tenemos que trabajar en un proyecto conjunto para trasladar a los ciudadanos una opción real de cambio porque en una región como esta será muy difícil que sepamos incidir por separado”.

Medianero ha alentado a “ser capaces de generar ilusión y una alternativa política”. Y aunque, remarcaba el también coordinador de Izquierda Unida en Cuenca “no soy afiliado de Podemos, todo eso hace con unidad y trabajo en el día a día sobre nuestras candidaturas”.

“En Cuenca la diferencia no es tener una Alcaldía más o menos, sino presentar candidaturas. Que no rijan las matemáticas, sino sentirse parte de un proyecto común”, ha pedido.

Mayte Pérez, concejala Educación y Cultura y militante de Podemos ha dicho que “pasamos malos momentos porque nos dan palos por todos lados. El círculo de Mota no está en los mejores momentos, a ver si el encuentro sirve para encender la llama de crear espacios y compartir”, aseguraba.

“Hay que decrecer, el planeta tiene recursos finitos”

En el acto también ha participado Irene de Miguel, secretaria de Horizonte Verde de Podemos quien ha dicho que “se abre un tiempo ilusionante en el que Podemos va a acompañar en este frente amplio que lidera la mejor ministra de Trabajo de Europa”, en alusión a Yolanda Díaz. “Es la presidenta que necesita el país para lograr justicia social, territorial y feminista”.

Y es que, decía De Miguel, hay otras crisis más allá de la COVID” para referirse en particular a la “crisis ambiental” y para combatirla, decía, “hacen falta medidas tajantes” que pasan por una apuesta por el “decrecimiento” porque “o decrecemos de manera amable y democrática o lo haremos de forma brutal y autoritaria”.

“Decrecer es asumir que el planeta tiene recursos finitos” y por eso ha apostado por el ferrocarril convencional, “el que vertebra y nos conecta. Dejemos las altas velocidades que solo conectan capitales, no personas” o en comprar en el mercado de proximidad, adquiriendo productos de temporada “y no en el Black Friday”.

También se ha referido al “autoconsumo, a las comunidades energéticas locales y no a la grandes fotovoltaicas que alicatan el territorio ocupando terrenos fértiles. Eso no es transición energética sino cambiar unas energías por otras”.

Mientras, Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales y responsable del Área de Animalismo de Podemos quien se ha referido a la acción en su área en la que, decía, “hemos puesto el foco en cambiar las políticas de protección animal”. Algo que, recordaba, pasa por la modificación del Código Civil “para que no sean cosas sino seres sintientes. Será definitivo el próximo 2 de diciembre”, avanzaba.

Durante su intervención ha abogado por aplicar “la transversalidad” en cuanto a la protección animal a las políticas en el país y a que “próximamente” habrá una modificación del Código Penal. “Aunque el maltrato animal ya está penado, creo que hay una sensación de impunidad. Es necesario que la gente vea que los actos tienen repercusión” y por eso, explicaba, habrá nuevas penas hasta cuatro años y ocho meses. Además, la norma incluirá la “violencia instrumental”. Es, decía, “el paralelismo que hacemos con la violencia vicaria para que se retire a quien maltrate la tutela sobre el animal”.

También ha defendido otra de sus apuestas políticas, pese a reconocer haber sido objeto de burla en redes sociales. “Detectamos que hay mujeres víctimas de violencia de género que han retrasado la salida de casa por no dejar atrás a los animales y que en ocasiones eran chantajeadas con amenazas de muerte al animal”. Este año, explicaba, su departamento ha atendido a 250 mujeres atendidas a través del programa VioPet. “Hemos generado una red de casas de acogida”.

Se ha referido a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, y que hoy reunía en Madrid a PP, Vox y Ciudadanos en un acto de protesta en el que también ha participado el presidente del PP regional, Paco Núñez.

“Marcos de protección para el perro pastor porque las leyes autonómicas no lo hacen”

García Torres se ha centrado en explicar que desde Podemos “hemos actuado para cambiar la acción policial en la atención a animales de compañía” y ha recordado el impulso a la que será la primera Ley de Protección de los Animales a nivel estatal. “Despliega herramientas para controlar a quienes no lo hacen bien en el cuidado de sus animales” y, de paso, “será una ley marco que sirva a las comunidades autónomas” y que “en ningún caso va en contra del medio rural”, aclaraba.

Ha propugnado por el “sacrificio cero” ante situaciones de abandono animal. “Para eso también tenemos que lograr el abandono cero, con medidas de control”. Ha detallado que se prohibirán los circos con animales salvajes y también que se plantearán “marcos de protección para el perro pastor. Las leyes autonómicas no lo hacen”, recordaba.

“Ahora trabajamos con la Ley de familia introduciendo un concepto hippy, el de la familia interespecie” que, explicaba debe servir para dar soluciones a propietarios de animales “en situación de desahucio, cuando por necesidad hay que acudir a un banco de alimentos en los que no hay comida para animales o si enfermas y no tienes a nadie para cuidar al animal”.

Otra de las intervenciones ha sido la de Jorge Caldera, responsable del Área de Universidades que ha calificado al PSOE castellanomanchego y también al extremeño (el de su comunidad autónoma” de “rodillo de derechas” citando a José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández-Vara.

Ha sacado a colación el debate sobre el modelo de Estado. “Hay quien dice que no es el momento de hablar de República” pero ha apostado, por ejemplo, por “trabajar en que el ejército sea otra cosa” en una hipotética República “ibérica y laica”, con un modelo federal y con “marcado carácter internacionalista porque ahora parece que solo nos importa lo nuestro”, que defienda los servicios públicos como la Educación.