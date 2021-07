Un hombre de "gen conciliador": las raíces manchegas de Félix Bolaños, el nuevo hombre fuerte de Pedro Sánchez

En las calles de Villafranca de los Caballeros, en plena Mancha toledana, hace ya un tiempo que Félix Bolaños es una persona muy conocida. No nació allí -es de Madrid- pero de allí es su padre, allí tiene casa su familia, allí pasó buena parte de su infancia y allí sigue acudiendo siempre que puede. Desde que fuera nombrado secretario general de la Presidencia en el arranque del actual Gobierno de Pedro Sánchez, en esta localidad han hecho 'patria' de su labor y no hay quien tenga una mala palabra para su trayectoria profesional y política, ni como asesor jurídico en el Banco de España ni como militante del PSOE madrileño. De hecho, su actual pareja fue concejala de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad.

Como muchas familias de la comarca por entonces, desde Villafranca emigraron su padre y su madre, originaria de Madrid, hasta la periferia de la capital. En este municipio fue pregonero de la Ferias y Fiestas locales y a él sigue acudiendo siempre que puede. Su papel como artífice de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, siendo secretario general de la Presidencia, le ha hecho más conocido aún. “¡Pero si es quien sacó a la momia!”, comentaban hoy algunos paisanos al conocer su nombramiento como ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Prueba de su vínculo con este pueblo es también el papel que desempeñó para que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometiera a que el Gobierno, por primera vez en la historia, realizara un estudio sobre la situación del Complejo Lagunar de Villafranca de los Caballeros, Reserva de la Biosfera y uno de los humedales más importantes de Castilla-La Mancha, actualmente en situación crítica.

En Villafranca muchos de sus amigos y conocidos destacan cómo durante años asesoró gratuitamente a trabajadores cuando desempeñaba su labor en el Banco de España. Lo hizo en el distrito de La Latina de Madrid, la zona donde también comenzó su militancia en el PSOE.

“Es una persona extraordinaria, humilde, muy sencilla, muy inteligente y tiene un gen conciliador fuera de lo común. Siempre ayuda a todo el mundo y nunca ha olvidado sus raíces, su pueblo. Seguro que no va a defraudar. El presidente no puede tener mejor persona a su lado”, destacan en esta localidad. Y lo hacen también simpatizantes del PP en el municipio. No en vano, tanto él como su familia tienen un trato muy cercano y de amistad con la familia de Vicente Tirado, ex dirigente del PP castellanomanchego y actual diputado ‘popular’ en el Congreso.

Trayectoria profesional y política

Félix Bolaños es Licenciado en Derecho por la Universidad Compluense de Madrid y fue el primero de su promoción tanto en el Curso General de Abogacía como en el Curso Especial de Derecho Laboral en la Escuela de Práctica Jurídica. En 1998 pasó a ejercer la abogacía, y en 2001 comenzó a trabajar como abogado. En mayo de 2005 ingresó en el Banco de España al obtener la única plaza convocada de letrado asesor en materia laboral, sindical y de Seguridad Social. Entre octubre de 2008 y junio de 2018 ejerció de jefe de la división de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica de este mismo organismo. También docente en el Instituto de Empresa.

En su vertiente política, el nuevo ministro ha sido miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid, al cual pertenece también Pedro Sánchez. En ete partido ha sido secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías y coordinador para la elaboración del nuevo Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos del PSOE. Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2018 fue secretario de la Fundación Pablo Iglesias, donde se mantiene como patrono, y también es miembro de los patronatos de la Fundación Sistema y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.

Durante la pandemia de COVID-19, como secretario general de la Presidencia negoció en nombre del Gobierno los apoyos para las sucesivas prórrogas del estado de alarma, formó parte de la asesoría técnica para la desescalada. Asimismo, formó parte de la organización del homenaje de Estado, el primero aconfesional realizado en España, a las vítimas de la pandemia.