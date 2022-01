“Genera odio por donde pasa”: la opinión sobre Cospedal que Bono expresó en una carta a un amigo destituido

"Mala persona", "torpe", "la odian en el PP", "genera odio por donde pasa". Estos son algunos de los calificativos que el ex presidente de Castilla-La Mancha, ex presidente del Congreso de los Diputados y ex ministro de Defensa, José Bono, dedicó hace nueve años a la que por entonces era presidenta de la comunidad autónoma y también secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Lo hizo en una carta dirigida a su amigo Pedro Gutiérrez Pulido, hoy ya fallecido, ingeniero agrónomo que había sido cesado como Gerente del Catastro de Albacete por el Gobierno regional del PP. Bono lamentaba en la misma esta decisión y arremetía duramente contra Cospedal, contra su forma de hacer política y contra las denuncias que ella firmó contra él.

La misiva, publicada en la página web de la Fundación Pablo Iglesias donde el exministro ha hecho público parte de su legado cuando ocupó sus cargos públicos, comienza recordando el recurso electoral que en 1979 interpuso el propio Bono para conseguir un acta de senador para Andrés Picazo y que supuso el cese del propio Pedro Gutiérrez. "Supiste interpretar mi trabajo en clave política y pusiste a salvo nuestra relación personal".

A renglón seguido lamenta el "mal trato" que este último recibe del PP ya como Gerente del Catastro y lo achaca a haberlo incluido como uno de sus amigos en el libro ‘José Bono se presenta’. "No me arrepiento de tu amistad sino de no haber advertido la mezquindad de la señora que hoy preside Castilla-La Mancha que al saberte amigo mío, propició tu cese". Añade que la entonces presidenta no tuvo en cuenta que aquel a quien cesaba había ayudado a su padre, Ricardo Cospedal, en dos ocasiones: una, proponiéndolo como Delegado de Agricultura, y otra, como Jefe de Área del Catastro.

"Creo tener derecho a poder decirte que en toda mi vida política no he encontrado una persona tan, literalmente, mala como esta Cospedal", continúa Bono en la carta. Y pasa a referir que en 2010, siendo presidente del Congreso de los Diputados, el PP presentó cinco escritos de denuncia contra él con "informaciones falsas" bajo un poder notarial firmado por Cospedal y que el Tribunal Supremo archivó. Tras ello, prosigue, pese a que existía la vía del recurso, esta última no continuó la vía judicial, sino echó mano de la "difamación y maledicencia".

La "bronca" de López del Hierro a un diputado del PP

Explica que desde que fue elegida presidenta autonómica, quiso evitar hacer declaraciones contra su persona "por respeto a la región", pese a tener "motivos sobrados" desde la mencionada denuncia y pese a que en 2011 un diputado del PP le informó de que su marido, Ignacio López del Hierro, le había "abroncado gravemente" por no seguir sus instrucciones de "denigrarme y difamarme".

"Lo grave de Cospedal no es que sea mala persona, que a mi juicio lo es; no es que sea torpe, como acredita a diario en sus manifestaciones públicas (…) Lo grave para ella es que genera odio por donde quiera que pasa. La odian en el PP y no hay más que poner el oído en conversaciones de sus correligionarios para comprobarlo. Genera odio entre los castellanomanchegos y hasta para ir de compras necesita una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía para que la custodien. La ciudadanía de Castilla-La Mancha la tiene bien calada. Dios quiera que dure poco en el puesto que ocupa para que el daño a nuestra tierra no sea irreversible", añade Bono en la misiva.

Finalmente, le dice a Pedro Gutiérrez Pulido que la moral de Cospedal es "muy laxa" y se refiere al caso de los papeles de Bárcenas, señalando que es "capaz de alabar y de condenar". Tras referir varias noticias publicadas en la prensa, destaca que "el marido de Cospedal pagaba a Bárcenas y Bárcenas le pagaba a ella; todo quedaba en casa". Concluye insistiendo en la "injusticia" del cese del responsable del Catastro y lamentando que Ricardo Cospedal no lo defendiera "cuando tan obligado estaba a hacerlo". "Esta larga carta quiero sea una disculpa a la espina que decías tener clavada", concluye.

Pedro Gutiérrez Pulido, ingeniero agrónomo de formación y profesión, falleció en julio de 2016.