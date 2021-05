El Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta vacunación "específica" a los profesores universitarios que participen en la EvAU

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha no descarta "la necesidad de hacer intervenciones específicas en determinados colectivos", en relación con la vacunación de los profesores universitarios, coincidiendo con la próxima celebración de la EvAU, las pruebas de acceso a la universidad previstas para el 7, 8 y 9 de junio en la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM).

La respuesta se producía a preguntas del diputado regional de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, durante la Comisión de Sanidad que hoy se ha celebrado en el Parlamento regional sobre el Plan de Vacunación contra la COVID-19 quien ha preguntado sobre la opinión de los responsables sanitarios de la región sobre el hecho de que los docentes universitarios hayan sido excluidos del plan nacional de vacunación.

Esta cuestión se ha suscitado en varias ocasiones e incluso el propio rector de la UCLM, Julián Garde, pidió vacunar a los 4.500 trabajadores entre personal docente, investigador y de servicios de la Institución académica sin resultados hasta la fecha. .

"Castilla-La Mancha fue una de las primeras comunidades autónomas en plantearlo al Ministerio de Sanidad", ha dicho Camacho para aludir a una "razón técnica" en la decisión de no incluir a este colectivo entre las prioridades como sí se hizo con el personal educativo no universitario.

"En Educación Infantil, Primaria o Secundaria es más complejo el control en cuanto al uso de mascarillas o de distancia de seguridad ", alegaba y es allí "donde se ha intentado preservar la presencialidad". Aunque en realidad, la UCLM ha optado en este curso escolar por la máxima presencialidad posible tras la llegada a la dirección del nuevo rector.

"Cada vez que hacemos cajitas paralizamos la vacunación", señalaba el director general de Salud Pública refiriéndose a los grupos de vacunación por colectivos profesionales. "Es tiempo que perdemos. Vacuna que ponemos a alguien se la dejamos de poner a otro. La prioridad es etaria. Por grupos de edad", insistía.

Unos argumentos que no han convencido ni a PP ni a Ciudadanos. "No me vale el argumento de los niños. Los universitarios también tienen descontroles como hemos visto en fines de semana", decía el diputado David Muñoz (Cs) quien ha recordado que este mes de mayo es un periodo de exámenes y para la EvAU quedan apenas dos semanas. "Si lo van a hacer deberían empezar ya. Si no lo han hecho, albergo dudas de que lo vayan a hacer".

Desde el PP, el diputado Juan Antonio Moreno ha pedido "un esfuerzo" en la vacunación de los docentes universitarios que se enfrentan a un contexto en el que hay "transmisibilidad alta".

Moreno recordaba e los responsables regionales de Sanidad que "tienen margen de maniobra" dentro del plan nacional de vacunación y se refería en concreto a lo que ocurrió con la vacunación de los grandes dependientes junto a los que finalmente también se incluyó a sus cuidadores dentro de la estrategia de vacunación.

"¿Por qué no incluyen a los profesores universitarios? ¿Por qué no incluyen a los barberos o peluqueros que trabajan con aquellos que deben quitarse la mascarilla? ¿Qué pasa con los trabajadores de funerarias en contacto con personas con COVID?". Eran cuestiones que también planteaba el diputado del PP.

"Espero que lo hayan propuesto y si no, le conmino a que lo haga", le espetaba Moreno al director general de Salud Pública quien durante la sesión y ya en turno de réplica volvía a insistir en su argumento. "Es evidente que los niños son de más difícil control" para referirse a los estudiantes de la Educación Superior. "Una cosa es el comportamiento en su ámbito social. Nosotros hablamos del ámbito universitario".

El diputado socialista José Antonio Contreras también aludía a esta cuestión durante su intervención. "Muchos profesores de universidad están ya vacunados por edad. ¿Por qué no a profesionales del transporte público, personal de supermercados o personal de hostelería?, replicaba al diputado 'popular'. "Ya no es cuestión de descender a colectivos profesionales", zanjaba.