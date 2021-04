El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular en el asesinato machista de Villarrubia de los Ojos

El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular en el procedimiento penal por el asesinato machista ocurrido el pasado 27 de diciembre en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Asesinada una mujer presuntamente por su pareja en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Saber más

Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien ha recordado que el Ejecutivo castellanomanchego se personará "en todos" los casos relacionados con la violencia machista porque "tenemos obligación moral y porque la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha así nos lo permite".

En este punto, Fernández aprovechaba para volver a pedir al Gobierno de España una adaptación de la ley estatal contra la violencia de género al Convenio de Estambul. "Necesitamos que la legislación básica del Estado también contemple las manifestaciones de violencia machista, no solo en el ámbito de la pareja o ex pareja. Es hora de adaptar la ley estatal de forma integral al Convenio de Estambul" porque, decía, la violencia machista es un "problema social y estructural que no se puede circunscribir al ámbito doméstico o privado".

"Sabemos que hay fuerzas reaccionarias que niegan la violencia machista", añadía, pero dijo confiar en lograr un acuerdo en el arco parlamentario nacional. "Insto al Gobierno de España a que inicie los trabajo", insistía.

Y es que, los datos indican la gravedad de la situación: 1.086 asesinatos machistas desde que se computa estadística, 38 asesinatos de menores, 37 huérfanos y un 80% de denuncias que acaban en sentencia condenatoria. Cabe la "mejora", ha dicho la consejera castellanomanchega.