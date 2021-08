IU pide que se convoque la Mesa del Agua para que el PP deje clara su postura acerca del trasvase Tajo-Segura

Izquierda Unida ha pedido que se convoque de forma "urgente" la Mesa del Agua regional, para que el PP explique su postura respecto al trasvase Tajo-Segura. Tras las últimas declaraciones de Pablo Casado al respecto, que fueron criticadas duramente por Emiliano García-Page, el PP se ha escudado en la Mesa o Pacto del Agua para no aclarar si están en contra o a favor del trasvase. Eso sí, han acusado a Pedro Sánchez de ser el presidente "más trasvasista" de la historia, aún cuando las normas que regulan la explotación del acueducto fueron determinadas durante un Gobierno del PP tanto a nivel nacional como regional.

"Nos gustaría qué postura adopta el PP, si es la de Pablo Casado y López Miras de que el trasvase tiene que continuar o la del PP que firmó el Acuerdo regional del Agua", ha declarado en rueda de prensa el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, según recoge Europa Press. Además, ha criticado la actitud del PP en Murcia como "desvergüenza", al negar que los sucesos del Mar Menor no son consecuencia del trasvase Tajo-Segura. "Cuando todos los informes están indicando que sí", recalca.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha defendido este viernes que "siempre" ha solicitado una "garantía" de la cuenca cedente y que Castilla-La Mancha tenga sus necesidades hídricas cubiertas en calidad y cantidad, para la industria, para la agricultura y ganadería y para el desarrollo social".

Greenpeace hizo público esta semana un informe en el que acusa directamente al acueducto de ser responsable de lo ocurrido en el Mar Menor. "Prefieren ver al resto con el agua al cuello, antes que reconocer que lo que plantean es insostenible", afirmaba Crespo. Desde la organización ecologista han pedido también 'trasvase cero' para poner fin a la situación del mar murciano, con cientos de peces muertos por la contaminación.

Por eso, desde Izquierda Unida han recalcado que es "importante" que el Partido Popular no haga "doble juego" con el tema, al considerar que las consecuencias "las van a terminar pagando los ciudadanos y el medio ambiente". Igualmente, Crespo ha zanjado que el trasvase no es un modelo de desarrollo sostenible "no sólo para la cuenca del Tajo sino también para la cuenca del Segura y para el modelo de desarrollo que se ha planificado en el Levante".

"El desastre que ha ocurrido en el Mar Menor este año, pero que ya viene produciéndose desde hace 3 o 4 años, es como consecuencia directa del agua llena de nitratos que desde el Tajo va a las zonas de regadíos", ha recalcado Crespo, por lo que desde IU han pedido que las autoridades sean "consecuentes" y que tengan "altura de miras" para avisar de esta situación a la ciudadanía.