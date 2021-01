IU pide "rectificación" al Gobierno regional por sus palabras sobre las viviendas tuteladas: "Ya se ha vacunado en La Solana y en La Puebla de Montalbán"

"Os informamos que en el día de hoy, a pesar de las dificultades que en los últimos días nos ha puesto 'Filomena' en el camino, compartimos con todos y todas la noticia de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 los mayores de nuestras Viviendas Tuteladas, así como a sus profesionales".

Este es el mensaje que el pasado 13 de enero publicaba en su web el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, en Toledo. Era la primera dosis de la vacuna y a la espera, publicaba el Consistorio de la llegada de una segunda dosis para completar la inmunización en tres semanas.

En otro municipio de la región, en La Solana (Ciudad Real) se hacía lo propio el pasado 20 enero, según publica también el Ayuntamiento en su web.

"La campaña de vacunación también se ha realizado con éxito en la Vivienda de Mayores. Todos los mayores están en perfecto estado , no encontrándose a día de hoy efectos secundarios importantes entre los vacunados", según daba a conocer la concejala de Bienestar Social, Remedios Romero de Ávila. En concreto, se vacunó a los cinco mayores residentes, y a cuatro trabajadoras.

La semana pasada IU Castilla-La Mancha denunció que no estaba vacunando en las viviendas tuteladas de la provincia de Guadalajara y el alcalde de La Toba, un pequeño pueblo de poco más de 90 habitantes preguntaba el motivo al Gobierno regional, después de haberse anunciado el fin del suministro de la primera dosis en todos los centros socio-sanitarios de la región, excepto los que tienen algún contagiado.

El lunes, el director general de Salud Pública Juan Camacho, preguntando por esta cuestión aseguraba que "se ha completado la vacunación en centros residenciales, la duda es si las viviendas tuteladas lo son. La idea es que no".

Ayer mismo la consejera portavoz, Blanca Fernández, comentaba que estos centros tendrán que esperar el turno que marca la Estrategia Nacional de Vacunación y cargaba contra Izquierda Unida a la que pedía "no confundir a la población".

Hoy Juan Ramón Crespo, coordinador regional de IU responde. "Nos llamó mucho la atención la seguridad de la portavoz al decirnos que nos informemos cuando debería ser ella la que lo hiciese por su responsabilidad como portavoz del Gobierno".

Crespo muestra su "sorpresa" por la afirmación del Ejecutivo regional de que se está cumpliendo la Estrategia Nacional de Vacunación "cuando hemos tenido conocimiento de la posibilidad de que se estén vacunando casas tuteladas de mayores como las de La Solana y La Puebla de Montalbán".

"Pedimos a la portavoz que se informe, después de esa respuesta tan contundente y de confirmarse, exigimos una rectificación", señala el líder regional de IU.

En su opinión, el Gobierno regional "debería aceptar la ayuda que le estamos prestando toda la sociedad, y también IU. Lo único que quisimos, nosotros y el alcalde de La Toba fue decir que hay un colectivo similar al de las residencias de mayores al que se deben aplicar los mismos protocolos y que son centros socio-sanitarios".

Crespo asegura que su formación "no busca la polémica" y que "se pide con humildad que no se abandone a este colectivo, ni a la España rural. Es de justicia. Y sin embargo se nos contesta desde la prepotencia y la soberbia en vez de asumir errores que, por otro lado, es normal que puedan producirse".

Ahora vuelven a reiterar su petición. "Hay que vacunar a todas las casas tuteladas de la región de forma inmediata" porque también son centros socio-sanitarios "así los define la propia Junta de Comunidades" y en este aspecto, remarca, "diferimos de la interpretación que hace el Gobierno regional sobre las viviendas tuteladas. Podríamos incluso entender la interpretación si no se hubiese vacunado en municipios medianos, dejando fuera a los pequeños, como La Toba. ¿Tienen menos derechos?".

En su opinión, "si hay dudas sobre el momento de la vacunación debe resolverse en beneficio de los mayores, de la salud y de la vida y no negándoles la vacuna"

Al coordinador de IU Castilla-La Mancha no le sirve la excusa de la falta de vacunas. "Según los datos que tenemos, a la región debían haber llegado 200.000 vacunas y han llegado 180.000. No es justificación para haber dejado fuera a los mayores de las casas tuteladas. No es falta de vacunas, es falta de previsión por parte del Gobierno".

Juan Ramón Crespo cree que "de forma inmediata se va a vacunar a todos los mayores de las viviendas tuteladas" y en caso contrario, "si el Gobierno no se pone las pilas , recurriremos a otras instancias para poner de manifiesto la discriminación que sufre la Castilla-La Mancha rural de los pequeños municipios frente a las zonas urbanas", concluye.