La Junta firma con el Ayuntamiento de Puertollano un protocolo para crear un millón de metros de suelo industrial en la ciudad minera

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano han firmado un protocolo general de actuación que establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para la planificación de una nueva área industrial en la ciudad "que responda a las necesidades actuales". En el acto han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, y también el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.

Hernando ha asegurado que la firma de este protocolo “lo que va a conseguir es propiciar, facilitar, el distinto ordenamiento, el distinto planeamiento urbanístico para facilitar, para promover, un millón de metros cuadrados de suelo industrial.” Una estrategia industrial que se enmarca dentro de un "estrecho marco" de colaboración que ya existe entre estas instituciones representadas en el acto, tal y como ha recordado.

El protocolo firmado facilitará que la Junta de Comunidades promueva los instrumentos de planeamiento urbanísticos necesarios que, con la máxima agilidad posible, posibiliten la creación de una nueva área industrial que ofrezca respuestas a futuras demandas de suelo de grupos empresariales.

El consejero ha remarcado que el hecho de que se firme hoy este documento “es una muestra más de la apuesta del Gobierno de García-Page por seguir con todos los proyectos de futuro de la región pese a la tremenda problemática que ha supuesto la crisis sanitaria del coronavirus. Lo que es una muestra más que es compatible estar volcados en la lucha contra el virus y no abandonar las políticas que van destinadas a solucionar los problemas de las personas y procurar el desarrollo económico de la región”.

Apuesta "integral" por Puertollano

Nacho Hernando ha asegurado que la apuesta por el desarrollo industrial de la ciudad minera no es un hecho aislado, sino que “se enmarca en una apuesta integral por parte del Gobierno de Emiliano García-Page con la ciudad” y ha añadido que “este protocolo no es un capricho, este protocolo no es un brindis al sol sino que responde a una estrategia, a una hoja de ruta, marcada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, por la Diputación de Ciudad Real, por el Ayuntamiento de Puertollano, reconociendo que esta ciudad es una zona prioritaria para toda la región.

Así, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue desarrollando su apuesta por hacer posible que Puertollano continúe su desarrollo económico y empresarial que es clave para el futuro de una de las ciudades más importantes de la región.