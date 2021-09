La localidad de Priego intensifica la lucha contra sus macrogranjas y convoca una charla para detallar novedades

Los vecinos de Priego (Cuenca) continúan su lucha contra las macrogranjas porcinas. Este sábado 11 de septiembre se celebrará en la localidad una charla informativa para actualizar en qué estado se encuentran los tres proyectos que sigue preocupando a su población. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Cultural Diego Jesús Jiménez, donde será posible cumplir todos los protocolos contra la COVID-19. Varios vecinos de la plataforma de esta localidad, integrante a su vez de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, compartirán con los asistentes todos los detalles sobre las tres macrogranjas porcinas que están en juego en el municipio.

Clamor vecinal en Priego contra una tercera macrogranja en el pueblo

Saber más

"En Priego se construyó en 2015 una granja con 1.990 cerdos. Aunque ya teníamos nuestra ración, la Junta permitió que esta explotación aumentara su capacidad a 7.000 cabezas. Y ahora, por si fuera poco, se quieren construir otras dos granjas con 6.180 cerdos cada una. En total, casi 20.000 gorrinos en un pueblo que no supera los 900 habitantes", critican los convocantes. Consumirán 78 millones de litros de agua al año y generarán 41,6 millones de litros de purín, "cifras insostenibles para un lugar con un enorme patrimonio medioambiental que también es nuestro principal motor económico".

La tramitación de estas dos granjas ha avanzado poco en los últimos meses por la lucha vecinal y la oposición del Pleno del Ayuntamiento de Priego, por lo que "se ha generado la impresión de que los proyectos no continuaban adelante". En cambio, "nada más lejos de la realidad", explican. "Los promotores persisten en su empeño y, si no nos movilizamos, al final construirán sus explotaciones. Si nos olvidamos de este tema ahora, nos lamentaremos cuando no haya solución".

"Estamos en contra del abuso que se está cometiendo contra esta tierra, a la que se intenta contentar con unas pocas migajas que ya no quieren en ninguna otra parte", añaden los organizadores de la charla, que han iniciado una recogida de fondos en Internet para costear los documentos que varios técnicos contratados están redactando "para que la oposición sea lo más efectiva posible".

Además, recuerdan que esta "ganadería industrial que trabaja a las órdenes de grandes empresas perjudica a los pequeños ganaderos –que son la inmensa mayoría en nuestros pueblos– y apenas genera empleo". Por último, piden a la Junta y al PSOE de Emiliano García Page "que no fomenten esta invasión porcina que a nosotros sólo nos deja malos olores, contaminación y sequía".

La Asociación Pueblos Vivos Cuenca está formada por movimientos vecinales de Almendros, Arandilla del Arroyo, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Campillo de Altobuey, Cañete, Cardenete, Gabaldón, Gascueña, Mariana, Mota del Cuervo, Portilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Quintanar del Rey, Reíllo, San Clemente, Tarancón, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Villalba de la Sierra, Villar de Domingo García, Víllora y Zarzuela, junto a Ecologistas en Acción Cuenca.