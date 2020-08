Guía definitiva con las medidas para afrontar el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha

"Debemos tener en cuenta que en los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las personas", advierte la Guía Educativo-Sanitaria de Inicio de Curso que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha distribuido a toda la comunidad educativa. Sin embargo, también apunta a que existen medidas para reducir dicha probabilidad de transmisión. La 'vuelta al cole' ha sido el centro de la actualidad castellanomanchega de las últimas semanas, precisamente debido a los riesgos de contagio por coronavirus que existe en centros con centenares de alumnas y alumnos jóvenes.

La guía es un apoyo al resto de los documentos que se han distribuido a nivel nacional, desde los Ministerios de Educación y Sanidad para la detección precoz, la vigilancia y el control de la enfermedad. La Junta recuerda, además, que se ha llevado a cabo un Plan Integral de Integración, así como una partida extraordinaria de gastos de funcionamiento, formación a los equipos docentes y el envío de material sanitario a los centros, con más de un millón de mascarillas, 18.000 dosificadores de gel hidroalcohólico y mamparas de metacrilato, entre otras.

Organización de los centros

¿Qué escenarios contempla Educación?

Ya se conocían los tres escenarios que plantea la Junta de Comunidades en el ámbito educativo dentro del marco de la pandemia del coronavirus: una educación totalmente presencial, educación semipresencial y educación no presencial ante una posible transmisión comunitaria.

¿Qué son los 'Grupos de convivencia estable'?

Se trata de un grupo del alumnado, de uno o más niveles educativos, con un tutor o tutora de referencia, con el "menor número posible" de especialistas. En el caso de otros profesores, se deben cumplir "estrictamente" las medidas de distancia y el uso de mascarilla. Es "la mejor opción organizativa para garantizar y facilitar la trazabilidad y la gestión de los casos de contagio", explica la guía. Los grupos deberán evitar interactuar con otros y las actividades del profesorado especializado se realizarán, preferentemente, en espacios al aire libre.

La Junta también plantea el modelo organizativo de 'Sector educativo', que sectorializa a los miembros de la comunidad, por ejemplo, en un sector del edificio o planta. En cuanto a los llamados 'Grupos ordinarios', se plantea que sólo se haga en casos puntuales, y con el uso obligatorio de mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad.

¿Qué obligación tienen los centros? ¿Y los padres?

Los distintos centros educativos deberán tener una relación de los datos de contacto de quienes conformen cada uno de los grupos y sectores mencionados, para realizar el rastreo y análisis de los casos y contactos estrechos. Pero son las familias las que deben informar de "cualquier aspecto sanitario" necesario y facilitar los datos personales.

Docentes

¿Qué pasa con las zonas comunes?

Está prohibido permanecer de forma "innecesaria" en las zonas comunes, y si se hace, se debe mantener la distancia de seguridad y un aforo limitado. Las puertas deberán mantenerse, dentro de lo posible, abiertas. Los ascensores tendrán una ocupación máxima de una persona, excepto en el caso de que se necesite asistencia.

¿Y las zonas de trabajo?

El uso de lugares de trabajo común deberán reordenarse para que el personal no coincida de manera simultánea. Y si coinciden, para que los puestos estén "lo más distanciado" que sea posible para garantizar la seguridad interpersonal. También se deberá ordenar la entrada y salida de los espacios para ayudar a respetar la seguridad interpersonal. También se deberá ordenar la entrada y salida de los espacios para ayudar a respetar la seguridad interpersonal. Se facilitarán las reuniones y sesiones de tutoría por vía telemática.

¿Se podrán compartir ordenadores, fotocopiadoras o rotuladores?

Todas las herramientas de trabajo serán individuales, siempre que sea posible. En el caso de ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos o equipos de taller y laboratorio, así como útiles de trabajo, se realizará pauta de higiene de manos tanto antes como después de su uso.

¿Y los aseos?

Tendrán aforo limitado, según su disponibilidad, y se recomienda también el uso de papeleras con pedal, y la instalación de carteles que recuerden que se debe bajar la tapa del inodoro para minimizar la nebulización. Las ventanas, si las tienen, deberán permanecer abiertas. Los secamanos permanecerán fuera de servicio.

¿Habrá atención al público?

El acceso de público a las instalaciones se restringirá todo lo posible, y también se reducirá al mínimo la presencia simultánea de personas ajenas a los centros, y se establecerá un sistema de cita previa. Si se accede a los centros, se deberá hacer con mascarilla y si es posible deberá haber mampara para las zonas de conserjería y administración. Los paquetes se deberán dejar delante de la conserjería o secretaría. Tras su recogida, se lavarán siempre las manos.

Educación física

Las clases de Educación Física deberán desarrollarse al aire libre. Pero si se impartir en pabellones o gimnasios, se deberán tomar medidas para su ventilación como puertas y ventanas abiertas o equipos de ventilación mecánica. En el caso de los vestuarios, su aforo será limitado y las ventanas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible.

El uso de objetos compartidos, como balones, se deberá reducir al mínimo y si se utilizán se deberán extremar las medidas de higiene. Por tanto, cada espacio dedicado a la Educación Física contará con geles hidroalcohólicos y productos para desinfectar. En el caso de colchonetas, su uso deberá ser evitado.

¿Y las mascarillas?

Se deberá velar para que el alumnado use las mascarillas, siempre y cuando no se realice ejercicio físico intenso. La distancia de seguridad deberá ser superior a la habitual y, si no fuese posible, se constituirán grupos de trabajo estables entre el alumnado, como parejas o tríos.

Educación Infantil

Para los más pequeños, se deberá organizar la entrada y salida para que un miembro del personal acompañe a cada alumno a su aula de referencia. Cada grupo deberá contar con un aseo, si es posible, y sino, se intensificará la limpieza y desinfección de los mismos. Para desplazarse dentro del centro, se deberá contar con un horario y organización para que los grupos no coincidan.

En Educación Infantil también se establecerán grupos de convivencia estable, y no será obligatorio el uso de mascarilla para los menores de seis años. Para las trabajadoras, se recomienda que no lleven anillos, pulseras o colgantes, el pelo recogido y ropa de trabajo que se lave a diario.

¿Habrá jugetes?

Sólo si se puedan limpiar a alta temperatura.

Clases de música

Se limitará el uso de instrumentos de viento, de manera parcial o total, por su liberación de aire. Si se realizan actividades que impliquen liberación de aire exhalado, se realizarán preferentemente al aire libre. Las mascarillas deberán mantenerse en las actividades de canto. Si se utiliza un mismo instrumento musical por varios alumnos, se deberán limpiar manos antes y después. Instrumentos como teclados o baquetas deberán desinfectarse también.

También se deberán evitar las actividades que impliquen desplazamiento o interacción, como danzas, expresión corporal, si no están al aire libro.

Audición y lenguaje y Pedagogía Terapéutica

Los profesionales deberán intervenir con distancia mínima interpersonal y con el uso de mascarilla o pantalla. Lo mismo ocurrirá con Auxiliares Técnicos Educativos, Fisioterapeutas, Técnicos Sanitarios y Técnicos de Lengua de Signos.

Clases de enseñanzas profesionales de música y danza

Se deberá evitar compartir instrumentos y mantener las mascarillas en todas las clases, salvo en los supuestos específicos. En clases de instrumentos de viento y de canto, se ampliará la distancia de seguridad mínima a dos metros. Los suelos de las aulas de instrumentos de viento deberán limpiarse de manera periódica.

¿Qué pasa con las clases de danza?

La distancia de seguridad mínima será de dos metros y la mascarilla deberá mantenerse siempre que se pueda. Se aconseja al alumnado que lleve el pelo recogido y habrá protocolos reforzados de higiene personal y limpieza de vestuario, equipos, mobiliario y barras. También se deberá evitar el uso del calzado de calle en las aulas, y se deberá desinfectar el calzado antes de entrar. Para garantizar la ventilación y limpieza de las clases, se podrá reducir la duración de las clases en cinco minutos.

Comedores escolares

La comida se distribuirá respetando la distancia interpersonal y siempre ocupando el mismo asiento. Se podrán incrementar turnos o adaptar otros espacios. También podrá haber un sistema de consumo seguro de comida en el domicilio, si las familias lo desean.

Si no se puede prestar servicio de forma presencial todo el alumnado, tendrán prioridad para recibirlo los alumnos transportados, el alumnado que acredite problemas para conciliación familiar, o quien sea beneficiario de las ayudas de comedor, que siempre tendrá el servicio garantizado, aunque no se pueda dar en el centro. No se permitirá la figura del usuario no habitual y se vigilará que el alumnado no comparta menaje u otros objetos.

Transporte escolar

El personal monitor y el alumnado a partir de los seis años deberán utilizar mascarilla en todo momento y es recomendable para el alumnado entre tres y cinco años. Los viajeros tendrán una plaza fija y se procurará que utilicen siempre el mismo asiento; quienes pertenezcan al mismo grupo de convivencia estable, se sentarán en asientos contiguos.

Los vehículos deben desinfectarse diariamente y tendrán material de desinfección en la entrada, que deberá utilizarse al acceder y abandonar el vehículo. No se utilizará la recirculación de aires y se recomienda mantener ventanillas parcialmente abiertas durante el trayecto. Está prohibido comer ni beber en los vehículos.