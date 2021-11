Más de mil personas se manifiestan contra una macrogranja muy cercana al Monte Arabí, monumento natural

El Monte Arabí en Yecla (Murcia) cuenta con protección de Bien de Interés Cultural, Monumento Natural y también entra dentro de la protección como Patrimonio de la Humanidad por las pinturas rupestres que se incluyen dentro del Arco Mediterráneo Español. Muy cerca de este espacio tan protegido, CEFUSA quiere instalar una macrogranja de explotación porcina con capacidad para varias decenas de miles de animales. Más de mil personas, según los organizadores se reunieron en la localidad de Montealegre del Castillo para decir una vez más "no" a la instalación, poniendo especial énfasis en la protección de la que goza el Monte Arabí.

La Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí y Comarca convocó la marcha que salió a las 11 de la mañana de la Residencia La Milagrosa y, tras un recorrido por diversas calles del municipio, terminó en la plaza Cerro de los Santos, frente al Ayuntamiento. Ahí, se leyó un manifiesto en el que se califica como "maldito" el proyecto y reclamaba que la localidad debe estar "más hermanada que nunca" con la vecina Yecla para poder frenar las intenciones del grupo Fuertes.

Reclamaban que "dada la importancia" tanto del Monte Arabí como del Cerro de los Santos, el yacimiento íbero "más importante de España", recriminan a El Pozo no tener "ni pizca de sensibilidad" hacia los "tesoros de patrimonio cultural y arqueológico". "A todas luces esto se puede catalogar como terrorismo hacia nuestro pasado, hacia nuestra cultura, hacia nuestro patrimonio".

Por otra parte, también reclamaban contra los "olores nauseabundos" y que dejarán los parajes "llenos de incómodas moscas" debido a los residuos de la macrogranja. "Queremos un modelo de ganadería y agricultura sostenible que no esquilme los acuíferos ni las tierras, que no contamine con nitratos el agua que tenemos que beber, como ya ha ocurrido en otros pueblos. Queremos que los jóvenes tengan un futuro en nuestros pueblos que puedan vivir de la agricultura sostenible o del turismo. No queremos cantos de sirena, de puestos de trabajo que prometen, pero no llegan", lamentaban.

Finalmente, recalcaban que no quieren que "para que una familia se enriquezca, miles de familias tengan que perder el legado de sus ancestros, su presente y su futuro, propio y el de sus hijos". Por eso, piden al ayuntamiento de Montealegre del Castillo, gobernado por el longevo alcalde Sinforiano Montes (PP), una moratoria "urgente" con la "máxima transparencia posible hacia los ciudadanos".