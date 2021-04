La montaña rusa de las medidas COVID: estos son los municipios de Castilla-La Mancha con más restricciones desde el 21 de abril

Esta noche el Gobierno de Castilla-La Mancha publicará una nueva resolución, con la actualización de medidas especiales dirigidas a la contención de la pandemia por coronavirus. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, donde ha dado a conocer las novedades en las medidas restrictivas.

La hostelería podrá abrir hasta el 50% en interior en nivel 3 y los mayores en residencias podrán salir a pasear en nivel 2

Lo ha hecho después de casi una semana - los días posteriores a la Semana Santa- de constantes 'tira y afloja' con distintos sectores empresariales de la región, en particular el de la Hostelería de Toledo que llegó a anunciar movilizaciones para este miércoles si no se les permitía abrir el interior de bares o restaurantes o si no se les otorgaban ayudas directas. El domingo el sector empresarial de Guadalajara se echó a la calle con una caravana de vehículos pidiendo que "les dejasen trabajar".

La montaña rusa de los últimos días que llegó a poner con medidas de nivel 3 o 3 reforzado (con cierre del interior o total de la hostelería) a casi toda la provincia de Guadalajara -al menos en la zona más poblada- y también en Toledo, incluyendo la capital, ha desembocado hoy en esta relajación de medidas que el Gobierno regional atribuye a "la estabilización de casos y la capacidad asistencial permite relajar las medidas restrictivas en Castilla-La Mancha".

"Los números son mucho mejores. Esto tiene que ver con una decisión que tomamos de lo que habíamos aprendido. Durante el tiempo que pudo haber mayor movilidad, teníamos que saber que podían venir peores datos. Lo que hicimos fue prever esto, y hasta el día de hoy hemos tenido medidas lo más drásticas posibles", decía hoy el consejero.

Hace un año, recordó se atendió a sólo 716 pacientes en Urgencias. Este 19 de abril, señaló, ya fueron 2.276 personas. "Estamos empezando a atender de manera normalizada a pacientes COVID y no COVID en las puertas de Urgencias. Esto también da la imagen de la estabilización, que está generando cierta normalidad", recalcó Fernández Sanz.

La mayoría de municipios, incluido Toledo, pasan a nivel 2

Así, la mayoría de municipios de Castilla-La Mancha estarán con medidas especiales nivel 2, exceptuando 9 municipios.

De estos 9 municipios, 7 estarán en nivel 3 de medidas especiales para frenar la expansión del coronavirus y 2 tendrán medidas especiales nivel 3 reforzado.

Los 7 municipios que tendrán medidas especiales nivel 3 son Socuéllamos, en la provincia de Ciudad Real, Guadalajara capital, Alovera, Azuqueca de Henares y Cabanillas del Campo en la provincia de Guadalajara y Fuensalida y Mora, en la provincia de Toledo.

Los dos municipios que tendrán nivel 3 reforzado tras la publicación esta noche de la nueva instrucción son Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas, ambas localidades de la provincia de Ciudad Real.