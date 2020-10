“Aquí no se ha improvisado nada”, replica García-Page a Ayuso sobre las restricciones para ciudades con alta incidencia

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido de que todas las comunidades autónomas cumplirán los preceptos sanitarios acordados en el Consejo Interterritorial de Salud para combatir la pandemia, porque “aquí no se ha improvisado nada”. Así lo ha afirmado en una comparecencia conjunta con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda, José Luis Ábalos. Ha indicado que si hay algo determinante para combatir la pandemia es la “unidad en el mensaje” y ha apuntado que “la confusión es negativo para ello”.

Con ello se refería a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre su intención a la hora de acatar la normativa sanitaria publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Al hilo de estas manifestaciones, García-Page ha aseverado que “la unidad es determinante; de lo contrario se desorienta a la población”.

“Ya he escuchado, en relación con la orden ministerial, tres versiones de dirigentes del PP, que se va a aplicar lo propuesto por el ministro por ser lo mejor para los ciudadanos, sin recurrir; que se va a aplicar, porque se tiene que aplicar, pero que se va a recurrir; y he escuchado que lo vamos a aplicar, aunque no nos gustó pero no lo recurriremos” ha dicho García-Page, al tiempo que ha advertido que, “el virus es el mismo en todas las regiones”.

Así ha recomendado a los dirigentes autonómicos del Partido Popular que “sean coherentes con la última ‘doctrina Casado’ que viene a decir que la competencia exclusiva en la pandemia es del Gobierno de España, aunque esto es una disquisición que nos llevaría mucho tiempo”, ha matizado, al tiempo que ha reivindicado “unidad de mensaje”.

En este sentido, García-Page ha apuntado que en la lucha contra la pandemia “no se contrapone la ciencia a la política” y ha reivindicado a este respecto la política sanitaria del Gobierno de España y la “que hacemos nosotros”, ha dicho y ha añadido “porque hay política sanitaria que consiste en abrir centros y otra en cerrarlos”.