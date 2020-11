Page dice que "lo de Bildu no tiene un pase" y que Podemos "marca la agenda del Gobierno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado este viernes que el pacto del Gobierno con Bildu en los Presupuestos Generales del Estado "no tiene un pase" y ha visto con preocupación que Podemos marque la agenda del Ejecutivo central.

"Veo con preocupación que Podemos nos marque la agenda y nos esté arrastrando a una esquina del tablero político que está muy fuera del sitio habitual de las grandes mayorías del PSOE", ha señalado García-Page en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Según ha indicado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo un intento por hacer viable la "casi inviable" situación política del país y los PGE, ha añadido, son un documento "perfectamente homologable" en la dinámica de un presupuesto socialdemócrata. "El problema es que el documento de fondo es bueno pero el peaje que hay que pagar para sacarlo adelante es doloroso".

Rechazo al acuerdo con Bildu con matices: el acuerdo es necesario para que llegue el dinero de Europa

Emiliano García-Page ha asegurado que "como socialista no me casa el independentismo" que, en su opinión, "busca un sentimiento nacional y busca privilegios y tener más que el resto".

También ha dicho que "el PSOE ha sido siempre un punto de encuentro y ahora al irse a la esquina del tablero, pues espero poder volver al campo de juego. Pero hablando de dinero, el único dinero que hay es el que viene de Europa y la única condición para que llegue es aprobar el presupuesto".

El papel del Gobierno central en la segunda ola

Sobre el papel del Gobierno en la segunda ola de la pandemia, García-Page ha destacado que cuando el Estado tomó el control absoluto con el estado de alarma en marzo, los gobiernos autonómicos, de un signo y de otro, afrontaron todos su responsabilidad pese a recibir sus respectivos "golpes".

Ahora, ha continuado, la situación es la contraria con menos peso del Estado en las decisiones. "Pero no tengo duda de que si la situación estuviera en el borde del mismo precipicio de la otra vez habría que volver a una decisión más homogénea en toda España", ha indicado el presidente regional, que ha añadido que dice esto sin cuestionar ningún modelo.

Preguntado por si ha vuelto a hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión que mantuvieron ambos con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que "sí" y que tiene "muy buena relación" con su homóloga madrileña.

"Lo que no me quiero ver es envuelto en la pelea táctica entre distintos gobiernos, el de Madrid y el de Madrid", ha apuntado, para afirmar que en Madrid "hay un problema" y que de la M-30 hacia dentro "hay una España que se vive para sí y está desconectada con la realidad". "La tierra está también fuera de la M-30 y eso no tiene que ver con la Comunidad de Madrid", ha concluido.