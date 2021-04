Page: “Si quieren que hablemos de agua, que lo hagamos a las orillas del Tajo, para que vean la porquería de río que tenemos”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a defender el diálogo entre comunidades autónomas para buscar alternativas al trasvase Tajo-Segura. “Hay que buscar entre todos un acuerdo”, ha recalcado, tras recordar que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez en todas las normativas para el desarrollo sostenible, como la Unión Europea y los tribunales, apuntan a ello. “Ya ha dicho Europa que se tiene que ir pensando en su final”, ha subrayado.

“Si quieren que hablemos de agua en serio, que lo hagamos a las orillas del Tajo, para que vean la porquería de río que tenemos mientras se llevan cinco veces más del agua a otras zonas de España”, ha añadido a renglón seguido.

García-Page ha insistido en la necesidad de buscar alternativas. “Queremos que tengan agua suficiente en Levante”, ha añadido, recordando que mientras ha estado el trasvase en obras, sí que se ha utilizado agua desalada, “lo que demuestra que se puede”. “Que se vayan quitando de la cabeza cualquier otro planteamiento”

A este respecto, ha advertido de que los “miles y miles de fondos que se van a gestionar en el levante con el pretexto de la sostenibilidad” deben ir encaminados a este objetivo y que con eso “hay que ser coherentes”.

“Nosotros no vamos a tirar de la cuerda ya, porque lo intentamos y no salió. Sabemos que hay que entendernos entre todos, pero con un objetivo claro, que es que el agua es de todos, también de los sitios por donde pasa, como lo decidió la naturaleza, no los políticos”. Por ello, ha dicho alabar a los presidentes que “se ponen de acuerdo para defender a su tierra” pero que en el caso de Castilla-La Mancha su intención es la misma y “no vamos a cambiar de opinión”.