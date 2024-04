Formación del profesorado para dar respuesta a los nuevos retos educativos

Los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad están provocando nuevos retos a la educación y en sus principales protagonistas: docentes, familias y alumnado. Por lo tanto, la forma de enseñar y aprender no puede ser la misma que en la década anterior. Se precisa que se formen personas diferentes y críticas que sean capaces de abordar creativamente los nuevos retos sociales.

En ese contexto, el profesorado asumirá la tarea de colaborador/mediador e, incluso, activador social comprometido con un mundo mejor para gestionar permanentemente la información y los canales a través de los cuales los jóvenes reciben la información. El profesorado debe estar formado para coordinar lo positivo de la cultura y los nuevos avances que, día a día, se producen en la sociedad a nivel mundial (Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial, uso de tecnologías 5G en la educación, aprendizaje adaptativo, automatización, educación basada en competencias, etc.)

Resulta necesario indicar que el actual sistema educativo es el resultado de varios períodos de trasformación progresiva y exponencial, y la educación es un proceso activo que pretende la transformación constante de las personas en el desarrollo de su permanente capacidad de comprender, analizar, observar y explicar sus relaciones en el mundo social y natural, a los que debe integrarse e intentar transformar para su mejora. Todo ello exige un cambio en las metodologías y en los contenidos impartidos para poder afrontar con garantías el complejo y diverso futuro que se presenta para todas las personas.

Como propuestas clave consideramos que urge una adecuada configuración del currículum. En consecuencia, sin olvidar la educación para desarrollar los valores humanos y la dignidad, en el marco de los derechos humanos, los cambios que se vayan produciendo en la sociedad exigen la incorporación de nuevas materias y el replanteamiento de otras.

No podemos olvidar que nos encontramos ante un consumismo desbordado y una sociedad centrada en producir para aumentar el consumo en muy diversas formas

Hoy, más que nunca, el docente debe “enseñar a pensar” y “enseñar a ser” a sus estudiantes para configurar generaciones con herramientas que les posibiliten desarrollarse libremente en todos los ámbitos de su vida. No podemos olvidar que nos encontramos ante un consumismo desbordado y una sociedad centrada en producir para aumentar el consumo en muy diversas formas. Difícil tarea si no se mejoran las condiciones de trabajo (ratios, burocracia, etc.), se potencian las relaciones de manera más horizontal entre los miembros de la comunidad educativa, generando espacios positivos, cordiales y seguros, y se actualiza y potencia la formación e innovación docente.

Es preciso subrayar que las TIC se están imponiendo como herramientas básicas y convirtiendo en uno de los principales desafíos para los docentes, pues ante la permanente conectividad de los más pequeños, se está provocando que el profesorado tenga que trabajar para incluir estas nuevas herramientas en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, y además adoptar las medidas pertinentes para enseñar a hacer un buen uso de ellas. Lamentablemente, su uso inadecuado puede favorecer conductas asociales como la pornografía, el ciberacoso, violencia, etc.

Razonadamente, los nuevos avances tecnológicos tienen una implicación directa en el diseño de los planes de formación del profesorado, pues muestra el poco efecto que tienen los programas de formación del profesorado para conseguir que los futuros docentes realicen diseños didácticos que faciliten la construcción de estructuras conceptuales más ricas y significativas en el alumnado.

Por todo ello, se reivindica con fuerza el protagonismo que debe tener el conocimiento que los nuevos retos tecnológicos para mejorar la formación del profesorado, como conocimiento esencial y requisito para garantizar una enseñanza de calidad. En consecuencia, apostamos por la creatividad y la innovación, con la finalidad de que el alumnado pueda construir un proyecto de vida que aborde los problemas y retos de un mundo globalizado, donde los avances tecnológicos demandan respuestas creativas e innovadoras por parte de lideres emprendedores comprometidos con la construcción de un mundo mejor, donde se respeten los derechos humanos, desarrollando una cultura de paz, solidaridad, tolerancia y compromiso con un mundo mejor.