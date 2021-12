¡Prostíbulo fuera del pueblo!

De todos es sabido a muchos kilómetros a la redonda que 'Jake' era un prostíbulo. Ahora vuelve con un nombre 'New Jake' que no deja dudas de lo que es y de lo que esconde detrás, con un cambio: ofrecerá servicios las 24 horas del día. Como ha quedado evidenciado por su publicidad, redes sociales e iluminación, la actividad principal de este local es ofrecer servicios sexuales, lo que todos conocemos como local donde se ejerce la prostitución, tal y como se venía realizando con los anteriores propietarios de este local.

Este prostíbulo se encuentra situado en la entrada principal del pueblo, zona de uso y paso continuo de los gamoninos/as, a escasos metros de la guardería, el colegio y el centro social polivalente; con esta reapertura, tendremos que sufrir otra vez la multitud de problemas que conlleva este perfil de negocio (coches quemados, tiroteos, peleas, exhibicionismo, etc) y los peligros ligados a las actividades que en él se desarrollan las 24 horas del día. Esto vuelve a dejar a todos los vecinos del municipio amenazados, desprotegidos e indefensos, y a los niños aún más vulnerables.

Visto lo acontecido hasta el momento; encendido de las luces de colores que indican lo que allí ocurre una vez acabada la concentración de rechazo del pueblo de Gamonal, los luminosos que desde el día siguiente anuncian actuaciones/espectáculos a diario, no dejar acceso a los medios televisivos para ver el local, y todo lo mencionado anteriormente, queda clara la poca transparencia, y el incumplimiento continuado de la normativa de los "hoteles" y por supuesto de que se está ejerciendo la prostitución.

Antes de su apertura y debido al revuelo en los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Talavera actuó de oficio informando al local que no tenía permiso para realizar espectáculos y eso podría provocar el cierre inmediato, lo cual hizo que suspendiesen la actuación y cambiasen su publicidad para la inauguración. Esto nos ha indignado profundamente, ¿pues no hubiese sido más fácil para el bien de todos que el Ayuntamiento de Talavera no hubiese actuado hasta producirse el espectáculo anunciado y haber procedido al cierre por incumplir la normativa?

A sabiendas de la repercusión negativa, indignación y preocupación de los vecinos durante todos estos años, jamás ninguna administración nos ha escuchado, siempre han mirado para otro lado, ahora es el momento de que tomen cartas en el asunto.

Los vecinos de Gamonal solicitamos a las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales competentes, las cuales tienen la obligación de velar por los intereses de las personas, que cumplan y asuman sus deberes y obligaciones, pues son ellos quienes disponen de la potestad y los recursos necesarios para la legislar ordenanzas, reglamentos o leyes que regulen estos prostíbulos camuflados de hoteles.

Por el interés general y el bien común de este municipio, exigimos se hagan las investigaciones necesarias para desenmascarar ante la ley lo que todos sabemos; que se refuerce la vigilancia y coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad para controlar estos establecimientos, donde la sospecha es más que evidente de que se ejerce la prostitución y proceder a su cierre inmediato.