Gamonal (Toledo) se echa a la calle para cerrar "un prostíbulo disfrazado de hotel" el día de su reapertura

Más de un centenar vecinos y vecinas de Gamonal se han manifestado este viernes en las puertas del "prostíbulo disfrazo de hotel", rebautizado como New Jake, para reclamar su cierre el mismo día en que había anunciado su reapertura y en el que volvió encender sus luces de colores pese a la movilización ciudadana.

Un "prostíbulo" junto a un colegio y una escuela infantil: "Estamos indignados"

Saber más

"Os convocamos aquí para comunicar que Gamonal no quiere un prostíbulo disfrazo de hotel, y mucho menos si está tan cercano a una guardería, a su colegio y a su zona de ocio y paseo", exclamaba la presidenta del AMPA, encargada de leer el manifiesto en esta iniciativa que "no solo tiene que ver con el colegio sino con todo el pueblo".

El polémico establecimiento se ubica a escasos metros de los mencionados centros y ha sido "un problema" durante años en esta Entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), de unos 950 habitantes y perteneciente a Talavera de la Reina. Así lo exponía a este medio hace unos días la Plataforma Cívica de Gamonal o la propia alcaldesa, Marta Garrido, presente también en la protesta.

"Esta apertura nos afecta especialmente. Gamonal lleva casi dos décadas cargando con este problema y luchando contra él, con manifestaciones, reclamaciones y peticiones a las diferentes administraciones que cayeron en saco roto", lamentaba en el manifiesto al que ha dado lectura.

Del 2016 al 2019 el 'Hotel Jake' se anunciaba en los medios de comunicación y en redes sociales "como un hotel donde se realizaban 'actividades de entretenimiento para adultos'", agregaba la portavoz, que aseveró que "todos los vecinos de Gamonal así como gente de la comarca, la provincia y de otras limítrofes, sabíamos y éramos conocedores de qué actividades se realizaban. Se ejercía la prostitución... es más que evidente a los ojos de todo el mundo y de cualquier institución".

Por todo ello, reclaman a "las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales competentes, la creación de ordenanzas que o reglamentos que regulen estos prostíbulo camuflados de hoteles. Así reforzar la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad para controlar estos establecimientos donde puede haber sospecha más que evidente de situaciones de prostitución y proceder a su cierre".

"No queremos que nuestros hijos crezcan rodeados de este negocio"

Además, solicitan "el apoyo de colectivos, asociaciones y plataformas de otros municipios de toda España que se hallen en similares circunstancias". "Nos afloran sentimientos de rabia y de impotencia al ver cómo de nuevo se nos vienen encima los problemas ya vividos en años anteriores y no queremos volver a pasar por ello y mucho menos que nuestros hijos e hijas crezcan rodeados de este perfil de negocio que solo conlleva problemas", recogía el manifiesto.

"¡No es un hotel, es un burdel", "¡Vergüenza me daría estar enfrente de una guardería!" o "¿Dónde están las luces de colores?" han sido algunas de las proclamas que han lanzado con su voz y a través de distintos carteles los vecinos y vecinas de Gamonal, que han emprendido igualmente una recogida de firmas para pedir el cierre del 'New Jake'. "No hagan la vista gorda, no miren para otro lado. Ya está bien. Empaticen con los vecinos de este municipio", reclamaban finalmente en un aplaudido manifiesto.

El establecimiento, adquirido por una nueva propietaria tras cerrar poco antes de la pandemia, había anunciado en redes sociales un espectáculo, promocionado con una actriz porno, para su reapertura. El cartel fue retirado tras un requerimiento del Ayuntamiento de Talavera, quien le proporcionó la licencia de hotel y le advirtió de que no le habilitaba para celebrar espectáculos. Se cambió por otro anuncio con cervezas y canapés gratis en las mismas fechas, 3 y 4 de diciembre.