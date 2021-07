La pandemia genera "más barreras" en las personas sordociegas, un colectivo que no ha sido preferente en la vacunación

La pandemia de la COVID-19 ha generado a la sociedad un sinfín de dificultades y limitaciones, desde el acceso a servicios básicos a poder socializarnos como estábamos acostumbrados. Pero para algunos colectivos la situación ha sido mucho más dramática ya que ha levantado aún más barreras que las que habitualmente se encuentran en su día a día. Es el caso de las personas sordociegas, quienes han sufrido incluso durante el alentador período de vacunación no haber sido consideradas como un colectivo prioritario pese a la necesidad que tienen muchas de ellas de usar el sentido del tacto para poder comunicarse.

Así nos lo trasladan en una entrevista con este medio Hipólito Jiménez y Livonio Castro, presidente y secretario de la recién creada Asociación de Personas Sordociegas en Castilla-La Mancha (Asocide), ligada a la Federación Española de Sordoceguera. En ella se marcan el objetivo de visibilizar al colectivo y avanzar en la consecución de derechos tales como impulsar una comunicación inclusiva o poder disponer de guías-intérprete como la que les ha posibilitado llevar a cabo esta entrevista, María Heredia, la única con la que cuentan actualmente en la región.

"En la época de la pandemia las personas sordociegas sufrimos muchas más barreras. El tacto para nosotros es muy importante por lo que en esta situación actual se ha hecho muy difícil la comunicación", explica Jiménez, quien a sus 60 años todavía espera recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a finales del mes de agosto. De este proceso, lamenta también que el sistema sanitario no atendiera su petición de citarle mediante un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico que le hubiera permitido recibir él mismo la información.

En este sentido, asevera que desde que marzo del año pasado las personas sordociegas han estado "muy desinformadas ya que la televisión daba información a cuentagotas en lengua de signos que en ocasiones no estaba ni adaptada con el fondo negro" que requieren para que, quienes sí poseen algún resto visual, puedan interpretar correctamente el mensaje que se traslada.

Asiente a esta afirmación Livonio Castro, quien participa en la entrevista por teléfono desde Albacete gracias al 60% de capacidad auditiva que mantiene en su oído derecho -mientras que del izquierdo es completamente sordo-. "La situación de pandemia lo que plantea es que las personas sordociegas, que ya de por sí tienen limitaciones de la vista y el oído, se encuentren con dificultades para acceder a la información a través del tacto, lo cual probablemente limita el poder usar la lengua de signos, ya que muchas personas tienen que usar el dactilológico -quienes no tienen ningún resto visual ni auditivo-, o poder acercarse a hablar con otras personas".

"Las personas sordociegas que han vivido de manera autónoma han sufrido mucho"

"Todo depende del grado de visión y de audición, y de si está acompañada de un familiar o no, pero las personas sordociegas que han vivido de manera autónoma han sufrido mucho y ha sido una situación desoladora, aunque ahora poco a poco va mejorando", agrega por su parte el presidente regional de Asocide, a quien el avance del síndrome de Usher que tiene le ha prejubilado como vendedor de cupones de la ONCE.

Otra cosa necesaria es la accesibilidad. Hace falta más lengua de signos, más fondo oscuro para que las personas sordociegas puedan acceder a la información, contenidos subtitulados, más audio descripción… "Los medios podemos hacer mucho y hay que observar más a la sociedad en general y darnos cuenta que el mundo es muy diverso y que hay que trasladar diversidad en los periódicos, en la radio... y quizás dejar de prestar tanta atención a unos pocos como futbolistas o partidos políticos, que parece que son los únicos en determinados conflictos que acaparan la actualidad y dejan muy poco espacio para todos los demás", reprocha Castro.

Reclaman más apoyo institucional y especialización en residencias

Deberíamos hacer algo con los profesionales que están en una residencia, porque no saben lengua de signos. Deberían dar apoyo no solo a Asocide sino para formar a estos profesionales o que podamos formarles nosotros. En Toledo o Illescas hay personas en residencias a los que los familiares no pueden atenderles y tienen una situación muy lamentable, están en aislamiento total. La guía-intérprete va cuando puede pero es muy complicado. El contacto tiene que ser más directo, quizás no hay los medios para hacer zoom, o son personas sin resto visual y tiene que ser una atención directa para que haya una rehabilitación y pueda tener una mejor calidad de vida. María también trabaja con otro usuario para que aprenda a usar las nuevas tecnologías. La sobreprotección familiar hace que se agrave la discapacidad y la comunicación es básica para el desarrollo de una persona.

En las residencias se atiende de manera asistencial y la comunicación que es básica no la tienen y eso es lamentable. Necesitamos profesionales y para ello requerimos de tener subvenciones. Espero que las administraciones públicas nos atiendan, nos reciban y comprendan que estamos hablando de una necesidad básica para un colectivo. Quiero pensar que pronto, de cara al año que viene, podamos contar con dos o tres intérpretes más. Hay personas en Albacete o en otras ciudades de Castilla-La Mancha que requerirían del servicio. Esperamos que las administraciones nos reciban pronto. Son personas que están en aislamiento total, sin contacto con casi nadie durante el día, sin ninguna capacidad para desarrollarse como ser humano.