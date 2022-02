Patrimonio y arte urbano se unen en el tercer diseño de 'Torrijos más allá de la pared'

El proyecto 'Torrijos más allá de la pared' (MAP) 2021 continúa con un nuevo diseño que, más allá de ser un elemento decorativo, se ha convertido en una herramienta de recuperación del patrimonio del municipio. Y es que esta iniciativa de arte urbano, basada en la realización de murales a gran escala, ha llegado hasta las ruinas del monasterio de Santa María de Jesús de Torrijos, edificación del siglo XVI.

El artista italiano Luis Gómez de Terán, quien ya ha participado en anteriores ediciones de 'MAP: Torrijos más allá de la pared', ha sido el encargado de impregnar su arte en este resto patrimonial "tomando como referencia bocetos de Teresa Enríquez y los localizados en el Museo del Prado de Juan Guas, permitiendo al visitante entender la dimensión del edificio que existió allí" explican desde el Consistorio.

La recuperación patrimonial y el arte urbano confluyen así con esta intervención artística. El Ayuntamiento de Torrijos llevó a cabo en el año 2019 la musealización de los restos arqueológicos del antiguo monasterio, situado en el barrio de 'Las Colonias' y construido por Juan Guas. "Presenta una planta muy similar a la del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, del mismo arquitecto".

La plataforma 'Take Art Way', con el apoyo del Ayuntamiento, inicio MAP en 2016 y el de este resto patrimonial sería su tercer diseño de su edición 2021. Esta vez, la programación de las intervenciones artísticas no se dan a conocer de manera anticipada con el fin de respetar la más pura esencia del arte urbano, "que emergerá de forma espontánea y dinámica".