Abascal advierte de que expulsará de Vox a quien se oponga a los trasvases y al Plan Hidrológico Nacional

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que quien se oponga al Plan Hidrológico Nacional y a los trasvases no tiene cabida en Vox y será expulsado. “El que se oponga al Plan Hidrológico Nacional, a una política nacional del agua, a que el agua llegue hasta el último rincón de España, se va de Vox; no tiene sitio en este proyecto político”, señalaba en un acto en el Palacio de Congresos de Cartagena, donde ha censurado a los partidos que tienen diferente discurso en función del territorio en el que están y ha señalado directamente las contradicciones del PP en materia de agua, con diferentes propuestas según las haga desde Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia. Por eso, ha calificado de “insoportable” ver ahora al presidente murciano, Fernando López Miras, hablando de un plan hidrológico y ha preguntado por qué no lo han hecho hasta ahora.

“¿Por qué les vamos a creer? Por sus hechos les conoceréis”, ha subrayado lamentando que España “padece” al PSOE (“una catástrofe y una plaga”), pero Murcia “padece” al Partido Popular. “Y ambos son una tenaza para la Región de Murcia, para su prosperidad y para la supervivencia del campo al que han traicionado”, ha denunciado.

Respuesta de García-Page

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado este miércoles en que todos los dirigentes de Vox que se presentan a las elecciones en la Comunidad Autónoma reaccionen a las palabras del líder nacional del partido “más extremista de España”, Santiago Abascal, que ha defendido el apoyo de su formación a los trasvases avisando de que quien se oponga a esta política del agua “no tiene cabida en Vox”. García-Page ha asumido que Vox tiene derecho a opinar lo que quiera --“hasta prefiero que vayan de cara”--, pero ha aseverado que le gustaría saber cuántos dirigentes e incluso el candidato de la región “están de acuerdo con su jefe Abascal” con que para ser de ese partido “hay que ser trasvasista”.

“Hay un choque de intereses evidentes”, ha indicado el socialista, que puede entender que pidan que todo el agua “sea como una enorme cañería, que circule por España” pero “no se trata de eso, se trata de si para ser de Vox hay que asumir que Castilla-La Mancha no pueda crecer y se tenga que fastidiar y poder beneficiar a todos los territorios”, en lo que ha calificado como “un problema de justicia con nosotros”. Una decisión que podría llegar a entender, ha opinado Emiliano García-Page, “si hubiera agua en abundancia” y “no hubiera un problema de escasez”, pero “no hay agua para todos”.

Quieren un Plan Hidrológico Nacional pero el Plan Hidrológico Nacional es la suma de los planes hidrológicos de cada río, ha reseñado, recordando que “ya se han opuesto al del Tajo”, y afirmando que cada vez que en la derecha hablan de este asunto están “defendiendo el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, es decir, el Ebro todo para el Levante y el Tajo para el Mediterráneo”.

“Que no engañen a la gente, pueden defender lo que quieran, incluso que Castilla-La Mancha se quede sin agua, es legítimo que lo defiendan, pero que lo digan, porque lo que vale en las elecciones es hablar claro y retratarse cada uno. No se puede decir que se defiende a esta tierra, a sus agricultores y sus regantes y asumir por doctrina, fanáticamente, que el agua en vez de estar aquí se tiene que ir por una tubería al Mediterráneo”.

Asociación de municipios ribereños

La Asociación de Municipios Ribereños ha respondido a las palabras de Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha Vox, que aseguró en Cartagena que “el que no apoye el Plan Hidrológico y el trasvase se va de Vox”. “Son un discurso populista y vacío en el que sólo repiten la postura del líder”, critican desde la asociación, en relación a los candidatos de Cuenca, Guadalajara y Castilla-La Mancha. Además, la asociación alcarreña se muestra preocupada por el autoritarismo del que presume y su posición absolutamente populista y alejada de la ciencia al respecto del agua.

Desde Entrepeñas y Buendía “retan” a Iván Sánchez, Jesús Manuel de la Huz, Rafael Rodríguez y Javier Toquero, candidatos a las Cortes y a las Alcaldías de Guadalajara y cuenca, a explicar su postura con datos, “sin escudarse en hipotéticos planes hidrológicos nacionales sobre los que no tienen ni idea y que nunca pueden concretar, palabras vacías que sólo ocultan un profundo desconocimiento sobre la gestión del agua por cuencas”.

“No saben de lo que hablan y sólo quieren demostrar una postura de fuerza, absolutista y alejada completamente de la ciencia y el sentido común en el escenario de crisis climática en el que nos adentramos”, claman desde los municipios ribereños, que temen desandar el camino logrado por culpa de cantos de sirena populista. “No se puede prometer un agua que no existe, los ciudadanos debemos exigir una gestión eficaz de la misma, recuperando acuíferos, cuidando de nuestros ríos y reduciendo la demanda”.

Además, han criticado que “como cualquier alumno de primaria sabe, los ríos tienen una función básica en el ciclo del agua y no son tuberías”. “Cuidar de nuestros ríos no es un capricho ecologista, no es de izquierdas, es de primera necesidad para mantener vivos los territorios que vertebran”, han resaltado desde la asociación. Igualmente, han tachado la postura de Vox como “terrorífica” y la posición “absolutamente autoritaria” de Abascal “propia de otra época”.

Por eso, han pedido a diversas candidaturas que se posicionen respecto al trasvase: “¿Están con el presidente de su partido o con su pueblo?”. Esta pregunta también la han extenido a otro partido, el PP: “¿El Partido Popular de Castilla-La Mancha está dispuesto a gobernar con los enemigos de su tierra?”.