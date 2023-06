Mismo alcalde, distinto partido: mayoría absoluta del candidato que se pasó de CS al PSOE en un pueblo toledano

Entre 2019 y 2023, Cedillo del Condado fue la única localidad de Toledo en la que Ciudadanos gobernó con mayoría absoluta de la mano de Luis Andrés Martín como alcalde. Lo hizo también entre 2015 y 2019 pero la situación del partido hizo que se planteara no presentarse a las últimas elecciones municipales celebradas. Finalmente sí lo hizo, pero de la mano del PSOE, obteniendo de nuevo, él y su equipo, el respaldo mayoritario en las urnas.

“Había dos escenarios que eran no presentarme o hacerlo con el PSOE, porque estuvo la oferta”, apunta Martín en declaraciones a Toledodiario.es después de proclamarse vencedor por cuarta vez consecutiva en los comicios locales de Cedillo del Condado. La primera vez lo hizo en 2011 con la Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo (UCIT), formación que terminó diluyéndose en Ciudadanos en 2014.

El pasado 28 de mayo, el PSOE fue el partido más votado con el 44,52% del total de votos, lo que le otorga 6 concejales y la mayoría absoluta. Por su parte, Vox fue la segunda fuerza con más apoyos -el 26,30%- y tendrá 3 ediles, mientras que el PP -con el 19,55%- se queda con 2. UCIN y Unidas IU Podemos, los otros dos partidos que concurrían en este municipio, se quedan sin representación en el Consistorio.

De esta manera, Luis Andrés Martín continuará siendo el alcalde de Cedillo del Condado, aunque durante los próximos cuatro años como integrante del PSOE tras aceptar la propuesta que le planteó el partido de presentarse de nuevo a la alcaldía.

Una victoria que define como “muy positiva”. “Visto lo visto, con la situación en la que nos encontramos con el PSOE, o podíamos gobernar en solitario o iba a ser muy complicado”, señala respecto al reparto de votos en la localidad, pues Vox y PP serás las únicas formaciones que hagan oposición en el Ayuntamiento.

“Ha sido importante convencer con un programa electoral y una campaña ilusionante; contribuye ir de mano del PSOE”, señala Martín, que valora los resultados electorales en esta localidad toledana “frente al contexto general” por el que el PP recuperará importantes alcaldía, como la de Toledo o Talavera de la Reina, de la mano de la extrema derecha.

En este sentido, Martín subraya que el equipo que le acompaña ha sido “fundamental para determinar el éxito”. “Somos gente que trabajamos por nuestro pueblo, desde la política, el asociacionismo, el deporte o la cultura. Son personas visibles y a las que la gente da su voto de confianza”, expresa sobre el equipo de Gobierno que le acompañará, pues entre ellos estarán como números 2 y 3 Inmaculada Concepción Nieto Moreno y David Yustas, también concejales de CS en el actual equipo de Gobierno en funciones.

“CS entró en una dinámica muy complicada”

Cuestionado por la situación de CS y la decisión de abandonar dicha formación Martín recalca que “siempre” se ha sentido “muy a gusto” en el partido naranja. “Entró en una dinámica muy complicada por decisiones que no comprendimos y ha hecho que muchos no hayamos visto continuidad”, reconoce no obstante.

Respecto a la situación de Cedillo del Condado, Martín señala que les ha “costado remontar” las consecuencias de la pandemia y de 'Filomena'“. ”Había muchos programas que finalizar. De aquí a los próximos dos años soy muy optimista. Hay pavimentaciones pendientes, la ampliación de la escuela infantil, la construcción de un parque de 10.000 m2 o el inicio de las obras del nuevo centro escolar“, expone sobre los proyectos en los que van a trabajar a corto y medio plazo.