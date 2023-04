La alcaldesa de Toledo agradece a Pedro Sánchez su “valentía para recuperar el Tajo”

La alcaldesa y candidata del PSOE a las próximas elecciones en la ciudad de Toledo, Milagros Tolón, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “valentía” por apostar “por algo tan importante como es la recuperación del río Tajo” con la aprobación del nuevo plan de cuenca. “Es un primer paso fundamental para cambiar la tendencia histórica y empezar a recuperar por fin el río en el que se bañaron nuestros padres y abuelos”, ha manifestado.

“Sé lo que ha supuesto esto para el Gobierno”, ha subrayado Tolón, en un acto del partido celebrado en la ciudad de Toledo -en el Cigarral del Ángel-, haciendo una referencia velada a las reticencias de la Comunitat Valenciana -gobernada por el PSOE- y de Murcia a la nueva normativa hidrológica para el río y lo que supone en la reducción del trasvase. “Soy persona 'non grata' en Murcia”, ha recordado frente a Sánchez la alcaldesa, que reclamó en el ayuntamiento murciano el fin del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, Tolón ha puesto en valor que el Gobierno de España está haciendo “posible que se inviertan más de 140 millones de euros” en la ciudad de Toledo a través de distintos proyectos, “algunos ya ejecutados, otros en licitación y otros comprometidos”. “¿Cómo no te vamos a recibir con los brazos abiertos? Cuanto más nos des, mejor te vamos a recibir”, ha trasladado la también candidata la alcaldía al presidente del Gobierno.

En este sentido, ha recordado distintas actuaciones como el inicio del proyecto de recuperación de Vega Baja, las obras de drenaje en la TO-23 tras la DANA, la licitación del tercer carril entre Santa Bárbara y el Polígono, al arreglo del Transparente de la Catedral o la permuta de los terrenos en La Peralada para la construcción del futuro cuartel de la Guardia Civil, al que también se ha referido Pedro Sánchez en su intervención.

Viviendas protegidas en Palomarejos

El presidente ha retornado los elogios a la alcaldesa, declarada 'sanchista' en el PSOE, señalando que va a “ganar las elecciones” porque ha defendido “lo que piensa la mayoría de toledanos” para que la capital regional sea “una ciudad inclusiva y más sostenible”. “Te has empeñado como ningún ayuntamiento para que la tasa de desempleo sea más baja que la encontraste”, le ha manifestado Sánchez, que ha aludido en su discurso a “la gran reforma” que va a tener el barrio de Palomarejos, que ha terminado de pronunciar entre dudas por si lo había citado correctamente.

Sánchez ha recordado que hay dos edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social -el antiguo hospital y la Escuela de Enfermería- y ha defendido que Tolón va a “hacer corredores verdes, una residencia de estudiantes y va a impulsar viviendas protegidas para jóvenes” en este barrio de la ciudad para el que precisamente hace algunas semanas presentaron un nuevo plan urbanístico -Nuevo Palomarejos-.

“Revalidarás la alcaldía por mayoría absoluta”

Por su parte, el secretario provincial del PSOE de Toledo, Álvaro Gutiérrez, que ha iniciado el acto, ha asegurado que Tolón “no solo revalidará la alcaldía” si no que, “por merecimiento”, lo hará “con mayoría absoluta”. “No encuentro ningún motivo para que la gente que nos votó hace cuatro años no lo vuelva a hacer. Nos hemos volcado con los ciudadanos y con todos los sectores”, ha refrendado el también alcalde de Escalona y presidente de la Diputación provincial.

En su intervención, Gutiérrez ha hecho también referencia al “mal día” que a su juicio está sufriendo el presidente del PP en la región y candidato a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, que ha admitido que pasó gastos inflados de kilometraje por “error administrativo”. “Esta tierra necesita compromiso, seriedad, responsabilidad y honradez... cuando los ciudadanos lo estaban pasando realmente mal, el presidente del PP estaba cobrando dietas por kilómetraje que no hacía”, ha afeado.

Tanto Álvaro Gutiérrez como Milagros Tolón se convertían en anfitriones para el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez participaba en un acto de precampaña en un conocido cigarral toledano en el que ha dedicado una parte de su discurso a las políticas de vivienda de su Ejecutivo. “Vamos a convertir un problema en un derecho nos dicen que es una fantasmada”, en alusión a la nueva Ley de Vivienda. “Es que no dan una”.

El presidente aseguraba que “hoy la vivienda en nuestro país es un auténtico problemón, especialmente para los jóvenes. Se trata de convertirlo en el quinto pilar del Estado del Bienestar. En un derecho”, y entre otras cuestiones se refería a “las acciones urbanas” para rehabilitar vivienda. “También aquí en Toledo, que afectan a medio millón de viviendas en nuestro país”.

“Dejamos atrás el modelo neoliberal de respuesta a la crisis financiera de 2008” y aseveraba que el PSOE “gestiona mejor la economía que lo derecha porque no defendemos el interés particular de los de arriba sino el interés general”.

Después se dirigía a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en un acto al que no acudía el presidente regional Emiliano García-Page, de viaje hoy en Bruselas. “Milagros, estoy convencido de que vas a ganar las elecciones porque has defendido lo que piensa la mayoría, porque has defendido una ciudad inclusiva y porque has puesto a los colectivos vulnerables en el centro”.

Por el turismo sostenible

También felicitaba a la alcaldesa por sus políticas de empleo. “Has puesto recursos, más que ningún otro ayuntamiento, para que baje la tasa de desempleo” y en este punto aseguraba que el Gobierno de España apoyará a los municipios. En el caso de la capital de Castilla-La Mancha con siete millones de euros para el turismo. “Tiene que ser sostenible”.

Sánchez concluía asegurando que “en Castilla-La Mancha hubo una derecha que no creía en las bondades del autogobierno para repartir y que no todo se concentrara en Madrid” y se mostraba convencido del triunfo electoral. “Hemos visto a la derecha mostrar dudas, vamos a ganar las elecciones en Toledo, en Castilla-La Mancha y en España”.