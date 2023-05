La candidatura “femenina y feminista” integrada solo por mujeres: “Llama la atención que sea noticia”

Con apenas 500 habitantes, el pequeño municipio de Los Cerralbos se ha convertido en noticia. ¿La razón? La lista electoral del Partido Socialista para las elecciones del 28 de mayo compuesta únicamente por mujeres. “Está llamando más la atención fuera del pueblo que dentro”, destaca Diana López, que ocupa el tercer puesto de la candidatura y quien durante la actual legislatura ha sido diputada en las Cortes, presidenta de la Comisión de Sanidad y portavoz de Educación en el Parlamento regional. “Es una lista femenina y feminista porque el Partido Socialista lo es y lo lleva como una de sus señas de gobierno y política trasversal”, explica.

La todavía diputada destaca que esta lista electoral “no es una plataforma feminista”. “No lo hemos hecho como forma de reivindicar desde el activismo, sino porque creemos que estas mujeres son los perfiles más adecuados”.

A pesar de los avances en materia de igualdad de género, en pleno siglo XXI continúa sorprendiendo que las mujeres den un paso al frente de la política. “Me llama la atención que una lista de solo mujeres haya sido noticia mientras que la candidatura del PP en la Iglesuela es solamente de hombres y le podía haber llamado a la gente la atención en los mismos términos, pero no ha sido así”, lamenta.

Según señala López, “hay que poner el foco” en casos como el de la Iglesuela. “Está normalizado que en una lista electoral todos sean hombres, pero como esta es solo de mujeres es un boom”. En Los Cerralbos solo se presentan dos partidos a las elecciones municipales del próximo domingo: el PSOE y el PP, en cuya lista electoral solo hay dos mujeres.

La casualidad, profesionalidad e interés por la política ha unido a las 10 mujeres que representan al partido socialista de Los Cerralbos, un municipio de solo 7 concejalías en el que el Partido Popular llegaba a la Alcaldía con cuatro escaños en 2019 tras 28 años de gobierno socialista. “Esta legislatura he estado como concejala en la oposición luchando por el bienestar del pueblo”, asegura Luisa Díaz, primera en la lista y candidata a la Alcaldía.

“Todas las componentes de nuestra candidatura estamos preparadas, cada una con su experiencia profesional y personal”, asegura. Y es que, esa trayectoria, tanto en la política como en la localidad, ha hecho que su candidatura haya sido bien recibida por los vecinos y vecinas de Los Cerralbos. “En el pueblo no he visto ni una crítica porque la lista esté formada por mujeres”, afirma López quien detalla que el Partido Popular tampoco ha utilizado este hecho como propaganda política o ataque a su partido.

Díaz espera recuperar la Alcaldía de Los Cerralbos con las 10 mujeres que conforman su candidatura. “De ellas cinco han estado relacionadas con la política por ello todo el mundo en el pueblo sabe que tenemos experiencia y no llama la atención que nos presentemos”.

Entre ellas destaca la propia Diana López quien deja la política regional en su apuesta por la política local. “Es un trabajo completamente diferente, tienes que cambiar el chip ya que la política municipal es más cercana”, explica. Además, la diputada socialista no duda en reconocer las dificultades del gobierno local. “En los pueblos pequeños cuando te presentas tienes que ser consciente de que vas a gestionar problemas y la puerta de tu casa la tienes que tener abierta las 24 horas”.

“Por otra parte, tú decides dar el paso pero también lo da toda tu familia, en la política municipal implicas a tus padres, tus hermanos… Es algo que tienes que plantearte antes de meterte en política”, añade. Tanto la candidata a la alcaldía, Luisa Díaz, como su número tres reconocen que “la política te tiene que gustar”. “La política es debatir y a mí siempre me ha gustado, por eso decidí dar el paso ya que ir en una lista de un partido político a nivel local o en cualquier otro nivel significa que tienes que esforzarte”, afirma.

Los comentarios machistas de Page sobre Tita García, sin “importancia”

A pesar de reivindicar el feminismo de su partido, las socialistas se abstienen de valorar los comentarios machistas realizados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y candidato socialista a la reelección, sobre Tita García Élez, actual alcaldesa de Talavera de la Reina y también candidata a la reelección.

“Hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa”, afirmaba García-Page durante la presentación de la candidatura talaverana. “Este tipo de comentarios los hace desde el afecto y la cercanía que tiene con la alcaldesa de Talavera de la Reina, en ningún momento los que estuvimos presentes en el mitin percibimos que a ella le hiciera sentir incómoda”, asegura López quien mantiene que se malinterpretó al presidente. “Es una forma sucia de hacer campaña, lo que demuestra que el PP no tiene otro proyecto político, solo el hacer daño y bajarse al barro, no creo que haya que darle más importancia”.

Una candidatura dirigida “a las personas”

Frente a la candidatura popular, el PSOE de Los Cerralbos reivindica la importancia de medidas relacionadas con el bienestar social. “Edificios se pueden construir, y eso redunda en la población porque todos los vamos a usar, pero en nuestro programa primamos los proyectos que van dirigidos a las personas”, asegura Díaz.

La profesionalización del servicio de ayuda a domicilio o la recuperación del Programa de Prevención a la Dependencia, son algunas de las medidas que tomará Díaz si llega a la Alcaldía ya que han sido desmantelados durante los últimos años. “Son proyectos dedicados a la persona que tienen que mejorarse, revisarse y por supuesto mantenerse”.