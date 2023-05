El joven universitario que quiere ser alcalde en la España vaciada: “Estoy hasta las narices de que me roben el futuro”

Se define a sí mismo como “un chaval de Tarancón de 24 años que está un poco hasta las narices de tener la sensación de que le están robando el futuro”. Por eso, dice, “doy este paso, para defender a mi pueblo y a mi provincia”.

David Cardeñosa de Heras es el candidato a la Alcaldía de Tarancón por +CUENCA Ahora. “Ni quiero ni puedo vivir en Madrid”, asegura este estudiante en vías de terminar su trabajo de fin de grado (TFG) universitario que ha centrado, precisamente, en el fenómeno de la España Vaciada. “No tengo los medios necesarios para pagar un alquiler según están los precios en Madrid con el salario que ganaría allí. Y tengo la sensación de que tampoco quieren que viva en un pueblo si recortan los servicios”.

Dice sentirse “impotente” y hasta con “un puntito de rabia” y ante eso, insiste, “solo cabe dar un paso que considero necesario”. Y él no lo ha dado sumándose a los que denomina “partidos tradicionales” porque, aunque reconoce que “tendría más oportunidades de salir como persona”, sus políticas no le convencen. “En casi 40 años esas políticas no han repercutido en beneficio ni de Tarancón en particular, ni de Cuenca en general. Hay que probar cosas nuevas, una alternativa para que los conquenses recuperen la voz que les han silenciado”.

En casi 40 años las políticas de los partidos tradicionales no han repercutido en beneficio ni de Tarancón en particular, ni de Cuenca en general. Hay que probar cosas nuevas, una alternativa para recuperar la voz silenciada

Forma parte, dice, de un movimiento ciudadano que quiere otras cosas para Tarancón. “La palabra que hoy mejor define a la ciudad es ‘estancamiento’ por mucho que me intenten vender la idea de progreso”.

En opinión de Cardeñosa, “la población que tenemos es la misma de hace diez años y eso viene determinado por las políticas locales nos han impuesto. Los jóvenes no tenemos más alternativas que, una vez acabados los estudios, trabajar de lo que salga o emigrar”. Tampoco ve oportunidades para los empresarios o autónomos de la zona. “No lo tienen nada fácil”.

Los jóvenes no tenemos más alternativas que, una vez acabados los estudios, trabajar de lo que salga o emigrar

Cree que lo fundamental de la candidatura que encabeza es “ofrecer a la ciudadanía una sensación de acompañamiento, es decir, facilitar la conexión entre representantes y representados con más participación ciudadana” porque es “una demanda de la gente que no se atiende”.

Tarancón es la segunda ciudad más poblada de la provincia pero Cardeñosa cree que “los síntomas de la despoblación ya se dejan ver. Tenemos que ayudar a fijar población en la comarca. Debemos ser el eje central que impida más despoblación”, explica en una entrevista telefónica en la que se muestra convencido de que “podemos conseguirlo”.

¿Pactos de Gobierno?: “La línea roja tiene que ver con el Plan X Cuenca”

Sobre posibles pactos en el caso de que +CUENCA Ahora Tarancón fuese llave para el gobierno local, David Cardeñosa recuerda que la formación “surgió de un movimiento ciudadano y que la lista electoral es totalmente trasversal en cuanto a ideologías. La única prioridad es trabajar por Tarancón de forma real”.

Y eso, dice, “pasa por la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y alejarnos de las políticas de despacho”. Por eso avanza que “no habrá inconveniente con cualquier formación siempre que la prioridad sea Tarancón”.

La única línea roja tiene que ver con el Plan X Cuenca que rechazan de forma tajante y eso deja fuera de los pactos al PSOE, su impulsor y el único que lo ha auspiciado y defendido hasta la fecha y que actualmente se encuentra judicializado. “Sabemos que es difícil que pueda darse marcha atrás pero llevamos dando la batalla desde el primer momento. No vamos a parar porque es un atropello de derechos a todos los conquenses”.

+CUENCA Ahora ya se posicionó en contra del punto de partida del Plan X Cuenca, el desmantelamiento de la línea de tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel, la única que comunicaba la provincia de forma trasversal. En el caso de Tarancón, un nueva línea de autobús unirá Aranjuez con la ciudad conquense desde marzo.

Cardeñosa cree que “no es suficiente, en absoluto” y se remonta a fechas anteriores a la pandemia. “Entonces ya se demostraba que eran insuficientes y hablábamos de autobuses que llegaban a Méndez Álvaro, en el centro de Madrid. Ahora los autobuses que han puesto con el parche del Plan X Cuenca se quedan en Aranjuez que está a tres cuartos de hora de Madrid en Cercanías”.

Creemos que hay que plantear al Ministerio al Transporte o a la Comunidad de Madrid la posibilidad de conectar Tarancón y su entorno con Cercanías o con lanzaderas de Metro ligero como se ha hecho con el Corredor del Henares o como se proyecta en Illescas

En su opinión “no solo se debe recuperar la línea de tren convencional para pasajeros y mercancías sino que hay que avanzar en conectar Tarancón y toda la comarca con Madrid con otros servicios. Creemos que hay que plantear al Ministerio al Transporte o a la Comunidad de Madrid la posibilidad de conectar con Cercanías o con lanzaderas de Metro ligero como se ha hecho con el Corredor del Henares o como se proyecta en Illescas, que veremos a ver en qué queda”.

Para el candidato en Tarancón y en general en toda la provincia existe “la maldición” de ser un lugar intermedio entre Madrid y Valencia. “Y lo digo por la despoblación”, aclara, porque cree que eso puede ser una oportunidad. “Podemos convertirnos en centro logístico que facilite las comunicaciones entre ambas”. Es una de sus apuestas programáticas.

Incarlopsa y las macrogranjas

Tiene claro que el desarrollo industrial es imprescindible para fijar población en toda la comarca pero no a cualquier precio. Le preguntamos de forma específica por Incarlopsa, una de las mayores cárnicas de la región que ha apostado por la proliferación de macrogranjas porcinas sobre el territorio más despoblado para aumentar su ritmo productivo “Estamos a favor de que empresas como Incarlopsa sigan creciendo”, dice, pero reconoce que “es difícil encontrar un equilibrio” entre eso y el programa electoral de +CUENCA Ahora que incluye una “moratoria real” para que se sigan implantando explotaciones ganaderas intensivas.

“En realidad las macrogranjas influyen en la calidad de su producto. Cuando comemos jamón nos interesa es que el cerdo esté bien criado y cuidado. Eso en algunas no se cumple. Pondremos facilidades pero con estándares de calidad mínimos, no solo en las macrogranjas, sino en su impacto en el medio ambiente. Es cuestión de llegar a un acuerdo”.

Es de justicia recuperar los espacios de memoria y que son además interesantes como atractivos turísticos

En esta localidad conquense existe un amplio movimiento por la recuperación de la memoria histórica. +CUENCA Ahora cree “de justicia recuperar los espacios de memoria y que son además interesantes como atractivos turísticos”.

Se refiere no solo al Hospital Santa Emilia conocido como 'Hospitalillo' sino de “musealizar” los refugios antiaéreos de Tarancón, una vieja reivindicación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“Los jóvenes de Tarancón nos aburrimos como ostras”

Cardeñosa tendrá en cuenta también las propuestas para los jóvenes. “Uno de los principales problemas es que la oferta educativa está muy constreñida a sota, caballo y rey y por eso queremos que se acabe el nuevo instituto que ya se está construyendo. Debe ser prioritario y hay que exigir que se rindan cuentas sobre por qué se ha retrasado y por qué ha costado más de los proyectado”.

Después, dice, “los jóvenes de Tarancón nos aburrimos como ostras” y por eso la diversión “consiste en encerrarnos en peñas o en recorrer las calles dando paseos. Eso se soluciona potenciando el Centro Joven o creando escuelas municipales que den cursos de lo que nos interesa: skape, graffiti, voleibol, artes plásticas o escénicas...”

“Es imprescindible que Ángel Corpa llegue a Toledo”

También valora la candidatura de Ángel Corpa a las Cortes de Castilla-La Mancha. El cantautor y fundador de Jarcha reside en Barajas de Melo y es la cara visible autonómica de la Cuenca vaciada. “Es imprescindible que Ángel llegue a Toledo para reclamar un pacto autonómico por Cuenca que consiga detener las dinámicas de despoblación y que la provincia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde respecto al resto de la región”.

Se muestra esperanzado por “la defensa de la tierra a ultranza” que hace el candidato autonómico. “Ahí también entra Tarancón”.

A una semana de las elecciones autonómicas y municipales, los candidatos de +CUENCA Ahora estarán en una mesa informativa en el Parque Ferial de Tarancón de 10 a 13 horas.